Vražda mladíka míří před soud. Ukázalo se, že obviněný nemá schizofrenii

„Tento týden jsme u Krajského soudu v Ústí nad Labem podali obžalobu pro zločin vraždy na osobu, proti které bylo původně trestní stíhání zastaveno z důvodu nepříčetnosti a teprve následně v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení bylo rozhodnuto, že o nepříčetnou osobu nejde,“ potvrdil portálu iDNES.cz náměstek šéfa krajských žalobců Dan Anděl.

Státní zastupitelství loni u soudu požadovalo obnovu trestního řízení na základě dokumentů z léčebny. Tamní odborníci přišli s poznatkem, že není možné, aby podezřelý byl v době spáchání skutku v takovém stavu, jak tvrdil znalec.

Soud si proto nechal vypracovat revizní znalecký posudek. Z něj vyplynulo, že tehdy dvacetiletý Jiří N. netrpěl a netrpí schizofrenií a v době spáchání činu věděl, co dělá.

„Byl schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání, v důsledku opilosti byly pouze sníženy, nikoli vyloučeny, jeho schopnosti toto jednání ovládat,“ stojí v posudku.

Soud tak loni v srpnu obnovil trestní řízení. Případ se proto vrátil do přípravného řízení a muž se přemístil z psychiatrické léčebny do vazby. Vyšetřování tedy nyní vyústilo v podání obžaloby.

Za vraždu Jiřímu N. hrozí trest v rozmezí od deseti do osmnácti let. Kdy hlavní líčení začne, není zatím jasné.

Znalec, který vypracoval původní posudek, loni zemřel. Když se tedy rozhodovalo o obnově trestního řízení, nemohl už před soudem své závěry obhajovat.

Vražda se stala v dubnu 2017. Jiří N. podle spisu nožem bodl na ulici svého mladšího kamaráda do jater, zraněný vykrvácel. Nůž vyšetřovatelé našli u obžalovaného doma, kde ho schoval do futer. K činu se přiznal. Krátce po zadržení se v policejní cele pokusil o sebevraždu.

Otec zavražděného mladíka podal v minulosti kvůli zastavení trestního stíhání stížnosti k několika justičním orgánům včetně Ústavního soudu. Neuspěl.

Když krajský soud loni v létě obnovil trestní řízení, otec oběti novinářům řekl: „Dočkal jsem se toho, co jsem chtěl. Spravedlnosti. Tohle už ale mělo být dávno za námi. On věděl, co chystá. Hodinu dopředu mu řekl, že ho zabije. Měl hodinu, aby si to rozmyslel. Ale místo toho čekal, až můj syn půjde domů.“

