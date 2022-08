Trýznili a zavraždili 13leté dítě, dostali 17 a 8,5 roku. Natáčeli si, jak umírá

Mladíci čin plánovali několik týdnů. Domlouvali se jak osobně, tak po telefonu. V závěru února pak chlapce vylákali ven na opuštěné místo v Děčíně. Na něm ho nejprve strhli na zem a bili ho. Chlapec se snažil bránit, ale proti přesile neměl šanci.

Posléze ho začali nožem řezat do nohou a kleštěmi a kameny ho bili do hlavy. Starší z dvojice ho následně řízl nožem do krku.

V tu chvíli už chlapec jen chroptěl. Jeho vrazi ale nemínili skončit. Místo toho si hocha začali natáčet na mobil. Kvůli tomu mu odhalili přirození nebo mu dali do pusy cigaretu.

Na závěr mu na hýždě vyryli pentagram a na hlavu nasadili sáček. Pak tělo zakryli listím. Hochův mobil a oblečení vyhodili na různých místech.

Po činu pak mladíci odjeli do Ústí nad Labem, kde chtěli spáchat sebevraždu skokem z Mariánské skály. K tomu však nakonec nedošlo, protože je vyrušila matka mladšího z nich. Svému synovi zavolala, aby zjistila, kde je.

Začala se po něm shánět poté, co u ní zazvonila matka mrtvého chlapce s tím, že neví, kde se její dítě nachází. „Než odešel ven, řekl mi s kým jde. Proto jsem věděla, na koho se obrátit,“ popsala matka na chodbě krajského soudu.

Rozsudek si přišla poslechnout ještě s několika dalšími příbuznými.

Podle jejích slov oběť s dvojicí kamarádila několik měsíců. „Byl z nich nadšený. Několikrát byli i u nás doma,“ uvedla.

Matka mladšího z pachatelů po telefonátu se synem za mladíky vyrazila. Když nastoupili k ní do auta, řekli jí, že „udělali něco strašného“. Žena je proto okamžitě odvezla na policii.

Mladistvému pachateli, kterému bylo v době útoku 15 let, hrozil trest v rozmezí od 5 do 10 let. Nakonec mu tedy senát uložil 8,5 roku. Podle senátu je potřeba brát v potaz polehčující okolnosti, které převažují.

„Trestný čin spáchal poprvé, doznal se, napomáhal při objasňování skutku. Před činem vedl zcela řádný život, studoval gymnázium. O to méně je skutek pochopitelný,“ uvedl předseda senátu Martin Majchrák.

Obdobné polehčující okolnosti zmiňoval i u staršího z pachatelů, který dostal 17 let, přičemž mu hrozilo 15 až 20.

„Nyní jim lze věřit, že činu litují. V době jeho páchání to ale evidentně měli úplně jinak, což dokazují jimi natočená videa. Ty oslavné ódy nad obětí… Soud však nemůže ignorovat polehčující okolnosti,“ řekl Majchrák.

Pozůstalým soud přiznal odškodné ve výši přes dva miliony korun.

Verdikt není pravomocný. Oba odsouzení si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolají proti uloženým trestům. Čas si ponechala i státní zástupkyně.