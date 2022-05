Žárlivec ubil trubkou soka, který jel kolem na skateboardu. Dostal 12 let

„Bylo to trochu jinak, než jak tvrdí pan státní zástupce, ale už to chci mít za sebou. Chci se omluvit za to, že jsem někomu ublížil. Stalo se to pod vlivem alkoholu. Bude mě to provázet do konce života. Bohužel to nejde vzít zpátky,“ pronesl Michlo před soudem.

Podle advokátky se v něm nahromadila frustrace, kdy žena už žila s novým partnerem, vztah s Michlem ale neukončila.

„Poškozený se mu vysmíval, že přijde o děti. Účelově u obžalovaného vyvolával žárlivost,“ uvedla advokátka obžalovaného Andrea Průchová s tím, že Michlo se po činu pokusil o sebevraždu.

Michlo útok na o rok staršího muže dopředu naplánoval. Vzal si bezmála dvoukilovou kovovou trubku dlouhou 82 centimetrů s navařeným kovovým čtvercem a schoval se za zaparkované auto. Když muž po půlnoci projížděl kolem na skateboardu, praštil ho do hlavy. Pak ho ležícího udeřil ještě nejméně dvakrát.

Následně muže okradl. Sebral mu padesát eur, které měl u sebe. Napadený muž zemřel o několik měsíců později v nemocnici.

Michlovi, který má z minulosti v rejstříku trestů čtyři záznamy, hrozilo vězení v rozmezí od 12 do 20 let. „Trest na samé spodní hranici považuje soud za dostatečný, zohledňující skutečnost, že obžalovaný prohlásil vinu a svého jednání opakovaně litoval,“ podotkla předsedkyně senátu Kamila Krejcarová.

Za péči o poškozeného má Michlo příslušné zdravotní pojišťovně zaplatit přes milion korun. Pozůstalým pak na odškodném také přes milion. Rozsudek je pravomocný.