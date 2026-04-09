Soud znovu projedná žádost vraha Vocáska o propuštění. Za mřížemi je 39 let

  7:00,  aktualizováno  7:00
O propuštění doživotně odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska, který nyní používá jméno Navrátil, bude ve čtvrtek znovu rozhodovat Okresní soud v Mostě. Loni v září zdejší soudce Vocáskově žádosti vyhověl, odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však rozhodnutí následně zrušil a vrátil k novému projednání.

Čtyřiašedesátiletý Vocásek dosud strávil za mřížemi 39 let. Odpykává si trest za brutální dvojnásobnou vraždu. V roce 1988 ho soud poslal na šibenici, k popravě mělo dojít v závěru roku 1989. Absolutnímu trestu nakonec těsně unikl. Po pádu komunistického režimu byl trest smrti zrušen a Vocáskovi se hrdelní verdikt změnil na doživotí.

O podmínečné propuštění usiloval v minulosti už několikrát, soudy jeho žádosti opakovaně nevyhověly. Nejblíže svobodě byl loni v září, kdy mostecký soud rozhodl o jeho propuštění se sedmiletou zkušební dobou. Během ní měl prokázat, že je schopen adaptace na život na svobodě, přičemž měl být pod přísným dohledem probačního úředníka zaměřeným i na abstinenci od alkoholu a drog.

Státní zástupkyně Dagmar Bušovská však s propuštěním nesouhlasila a podala stížnost. Podle ní i přes kladné hodnocení z věznice stále převažovalo riziko recidivy. Krajský soud jí koncem roku v neveřejném jednání vyhověl a nařídil věc znovu projednat.

Jednání Okresního soudu v Mostě o propuštění dvojnásobného vraha Zdeňka Vocáska probíhá videokonferenčně. Snímek je pořízený těsně před zahájením jednání. Na obrazovkách tedy zatím není Vocásek. Během samotného jednání novináři obrazové záznamy pořizovat nesmí. (17. září 2025)
Zdeněk Vocásek (dnes Navrátil) si při videokonferenčním jednání soudu v jednu chvíli zakrýval tvář. (17. září 2025)
Vocásek vraždil s mimořádnou brutalitou. V roce 1987 zavraždil nevidomého muže, kterého ubil kladivem a půllitrem a následně pobodal šroubovákem. O tři měsíce později ubodal dalšího starého muže, kterého následně okradl. Policie ho dopadla krátce po tomto činu.

Později vyšlo najevo, že už v roce 1984 málem zavraždil staršího muže.

V minulosti znalci uváděli, že Vocásek netrpí duševní chorobou, ale polymorfní psychopatií s hysterickými rysy osobnosti, a pro společnost je nebezpečný. Naměřili mu hodnotu IQ 77, což odpovídá hranici lehké mentální retardace.

Aktuální posudky však mluví smířlivěji. Podle znalců se ve vězení změnil a pro společnost již nebezpečný není.

19. září 2025

