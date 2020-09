Chceme se dále podílet na vedení Ústeckého kraje, říká lídr KSČM Černý

„Myslím, že je za námi vidět obrovský kus práce a ti voliči, kteří netrpí předsudky, vidí, že jsme náš kraj posunuli správným směrem a návštěvníci ho začínají vnímat jako atraktivní severní část naší republiky,“ věří ve volební úspěch Radek Černý, osmačtyřicetiletý krajský zastupitel a dlouholetý bývalý starosta Lovečkovic na Litoměřicku.

Po dvou volebních obdobích odchází z politiky výrazná osobnost KSČM a jediný komunistický hejtman v Česku Oldřich Bubeníček. Vaše postava není zatím v kraji tak známá. Dokáže KSČM pod vaším vedením navázat na jeho popularitu a úspěch?

Vždy je těžké nastoupit po někom, jako je Oldřich Bubeníček. Je to hejtman, který se těší velké popularitě mezi občany Ústeckého kraje. Je to člověk, pod jehož vedením se kraj musel vyrovnat s ničivými povodněmi v roce 2013 a v letošním roce s koronavirovou krizí. Celkově je za ním vidět obrovský kus práce, díky které se už na Ústecký kraj nenahlíží jako v minulosti. Nemyslím si, že nejsem až tak neznámá osoba. Řada lidí mě v kraji zná jako dlouholetého hasiče a sportovce. Určitě mě znají i kolegové starostové obcí a měst jako dlouholetého starostu a krajského zastupitele. Zcela určitě bych chtěl při vedení kraje navázat na popularitu a úspěch hejtmana, protože se tento člověk nesmazatelně zapsal dobrým písmem do historie Ústeckého kraje.

Dokážete si tedy sám sebe představit jako hejtmana?

Jsem člověk, co se pohybuje v politice více jak dvacet let, a vzhledem k mým dlouholetým zkušenostem z vedení samosprávy a působením v řadě vedoucích funkcí ano.

S jakým hlavním tématem jdete do krajských voleb?

Naše volební heslo zní: „Chceme s Vámi dál rozvíjet náš kraj“. Těch témat je více jak deset. Jen namátkou zdravotnictví, doprava, zaměstnanost, bezpečnost, zemědělství, turistika, školství...

Radek Černý 48 let Až do června 2020 působil jedenáct let jako starosta Lovečkovic na Litoměřicku.

Je krajským zastupitelem a předseda komise pro zemědělství a venkov rady Ústeckého kraje.

Má rád turistiku, hraje fotbal. Je velitelem místního sboru dobrovolných hasičů.

Dobře, tak konkrétněji. V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Tak jako tradiční problém vidím v našem kraji stále vysokou nezaměstnanost a s tím i související vyloučené lokality. Obrovský problém, na který si v současné době zaděláváme, je útlum těžby hnědého uhlí, za který nemáme vzhledem ke stoupající spotřebě elektrické energie adekvátní náhradu, a může se tak stát, že budeme závislí na dodávkách energie odjinud. Třeba je to záměr. S výše zmíněným útlumem těžby zde vyvstává problém další vysoké nezaměstnanosti, a to nejenom horníků, ale i těch, co působí v dodavatelských firmách.

Co se vedení kraje, na němž se podílela i KSČM, dosud nepodařilo?

Těch věcí není mnoho, spíše se podařilo zvládnout některé věci i tak říkajíc nad plán. Přesto dvě věci zde zmíním. Jednou je vybudování učňovského kampusu kvůli problému s navrženým místem výstavby. A druhá je splavnění dolního toku Labe ve dvou plavebních stupních. Bohužel je zase více nasloucháno ekologům a jejich nesmyslným důvodům než názorům odborníků.

Hejtman Bubeníček měl dobrou pověst, ale lidé kolem něj už ne. Radní Sachetová třeba nezvládla oblast kultury, kterou měla na starosti, a proti jejím činům vyvstal několikrát u odborné veřejnosti velký odpor, což s sebou neslo různé petice. Neuškodí vám to ve volbách?

Nemyslím si, že paní Sachetová nezvládla oblast kultury. Pod jejím vedením se podařilo uskutečnit řadu zajímavých programů. Řadu věcí můžeme vidět na opravených památkách nebo na programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Co se týče ředitelů muzeí a galerií, tak k tomu musím uvést to, že tato zařízení jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, a jako takové patří pod kompetence rady Ústeckého kraje. V řadě případů ředitelům končily mandáty, a proto se vypsala výběrová řízení do funkcí ředitelů, do kterých se samozřejmě mohli přihlásit i ti současní. Někdy byl odpor odborné veřejnosti, jak uvádíte, dle mého názoru veden spíše v politické a nikoliv v odborné rovině. Víte, ono je vždy dobré si vyslechnout obě strany a poté udělat rozhodnutí. Soudce si také neposlechne pouze žalující stranu.

Troufáte si odhadovat své volební šance?

Vzhledem k tomu, že zde v kraji kandiduje devatenáct stran a uskupení, to je velmi těžké. Bude to celé roztříštěné a myslím si, že to povede bohužel pouze k horšímu pro náš kraj.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

Tak samozřejmě s tím nejlepším, ale jsem realista a za úspěch budu považovat minimálně stejný výsledek jako před čtyřmi roky (15,82 a 2. místo za ANO – pozn. red.), tak abychom se nadále mohli podílet na vedení kraje, protože si myslím, že je za námi vidět obrovský kus práce a ti voliči, kteří netrpí předsudky, vidí, že jsme náš kraj posunuli správným směrem a návštěvníci ho začínají vnímat jako atraktivní severní část naší republiky.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách vyjednávat?

My stále deklarujeme, že jsme strana, která netrpí předsudky jako některé jiné kandidující strany či uskupení. Jsme ochotni spolupracovat s těmi, kteří mají stejný nebo obdobný program jako my a mají na srdci všeobecný rozvoj Ústeckého kraje a spokojenost jeho občanů.

Co vás baví, jak odpočíváte?

Aktivně hraji kopanou. Mám rád turistiku. Srdeční záležitostí jsou ale pro mě hasiči. Jsem velitelem naší zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lovečkovicích.