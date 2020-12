Zmatení voliči nebyli uplacení, uzavřela policie prověřování voleb v Bílině

12:48

Policisté ukončili prověřování, zda někdo při letošních krajských volbách uplácel voliče v Bílině na Teplicku. Podezření vyvstalo poté, co do jedné z volebních místností dorazila zmatená skupina lidí. Policie však nezjistila, že by přišli volit za peníze, případ proto takzvaně založila.