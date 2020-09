Hejtman měl být na své kolegy tvrdší, říká lídr hnutí Severočeši.cz

Spolu se svými kolegy z hnutí, mezi nimiž je i současný senátor za Ústí nad Labem Jaroslav Doubrava, by chtěl v kraji zadržet hlavně mladé a šikovné lidi.

„Naše politické hnutí nemá jedno ústřední téma, ale jdeme do voleb s jedním hlavním cílem, a tím je celkové zlepšení života obyvatel našeho kraje,“ říká jednašedesátiletý zkušený politik.

S jakým hlavním tématem jdete s vaším uskupením do krajských voleb?

Politické hnutí Severočeši.cz nemá jedno ústřední téma, ale jdeme do voleb s jedním hlavním cílem, a tím je celkové zlepšení života obyvatel našeho kraje. Chceme, aby se lidem v Ústeckém kraji dobře žilo a neodcházeli nám z kraje hlavně mladí vzdělaní lidé.

V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Ústecký kraj má celou řadu problémů, které je nutné řešit. Má nejnižší úroveň vzdělanosti, nejvyšší úroveň nezaměstnanosti, nejvyšší počet sociálně vyloučených lokalit, vysokou míru kriminality, nedostatek kvalitního personálního obsazení ve zdravotnických zařízeních, nízký průměrný plat proti státnímu průměru a tak mohu pokračovat v těch negativních „nej“. Co je také velice znepokojivé, je růst zadluženosti Ústeckého kraje. Co vidím jako velice negativní trend ve vývoji naší společnosti, je velká rozdělenost celé společnosti a rostoucí nezájem lidí o práci pro společnost. A to je do budoucna alarmující.

Hnutí Severočeši.cz sebe samo označuje jako nadstranickou platformu. Co spojuje vaše kandidáty a proč jste se rozhodli jít do volebního klání společně?

Nejsme politicky vyhraněným subjektem, a tím myslím členění na pravicové či levicové. Jednoznačně nám vždy šlo a stále jde pouze o prosperitu našeho kraje. Proto je naše kandidátní listina obsazena širokým spektrem kandidátů z různých oblastí života.

Petr Pípal (61 let) Vystudovaný elektroinženýr je nepřetržitě od roku 2006 starostou města Dubí.

Členem hnutí Severočeši. cz se stal v roce 2012, předtím byl členem ODS.

V krajském zastupitelstvu působil již v letech 2008–2016 a ve stejné době pracoval v krajské komisi pro kulturu a ochranu památek.

Se svou rodinou žije v Dubí. Volný čas rád tráví se zvířaty. Má dva koně i psy, králíky či slepice.

Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje?

Asi je to bezbřehé zadlužování kraje. Dluh kraje roste a není jasné, kdy a kdo ho jednou zaplatí.

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka si jako osoby vážím. Myslím si ale, že měl být ve své funkci důraznější a tvrdší a některé své politické spolupracovníky v různých nápadech přibrzdit. Ale to je můj názor a samozřejmě vím, že realita politických koalic je vždy o velkých kompromisech.

Troufáte si odhadovat své volební šance?

Každý jde do volebního klání zvítězit a my samozřejmě také. Jaký bude výsledek, však zjistíme až po sečtení odevzdaných hlasů.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

Už jsem uvedl, že jdeme do volebního souboje se snahou zvítězit. Ale to jdou všichni. Pokud to nebude vítězství, tak bychom byli rádi, aby naše politické hnutí mělo kvalitní koaliční potenciál.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách jednat?

Naše politické hnutí má jednoduché pravidlo, jsme připraveni vyjednávat a poté spolupracovat s každým slušným politickým subjektem, který má ve svém programu prosperitu a rozvoj Ústeckého kraje.

Jste starostou osmitisícového města. Lze skloubit práci starosty s prací pro kraj?

Určitě to lze. Dvě volební období jsem již v zastupitelstvu Ústeckého kraje pracoval a šlo to. Je to samozřejmě také o náročnosti zastávané případné funkce v zastupitelstvu.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana?

Určitě ano, protože díky své osmileté práci v zastupitelstvu Ústeckého kraje mám jasnou představu a informaci o práci ve funkci hejtmana.

Před vstupem do politiky jste získával zkušenosti i jako kriminalistický expert v oboru kriminalistická elektrotechnika.

Byla to velká životní zkušenost. Tento obor se zabývá zejména odhalováním příčin požárů od různých elektrických zařízení, haváriemi elektrických zařízení, úrazy při práci s elektrickými zařízeními a zkrátka všemi problémy, které s tímto oborem souvisejí. Zejména pak bylo pro mne velkou školou šetření smrtelných úrazů elektrickým proudem. Tato zkušenost mne naučila vážit si života a uvědomit si, jak je snadné lidskou lehkomyslností život ztratit.

Co vás baví, jak ve volném čase odpočíváte?

Asi největším mým zájmem jsou naše zvířátka, která chováme, a zahrada. Mám dva koně, dva pejsky, chováme králíky a slepičky. A chvíle s našimi zvířátky je pro mne vždy relaxace a duševní odpočinek.