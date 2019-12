Zloděj během týdne v Žatci vykradl 45 aut, v jednom i usnul

Kriminalisté objasnili sérii vloupání do vozidel, ke kterým došlo v polovině listopadu v Žatci. Třicetiletý muž stihl dle vyšetřovatelů během týdne násilně vniknout do 45 aut, v případě odsouzení mu hrozí až 5 let vězení.