Vlci na Šluknovsku zaútočili na koně, podle ochránců jde o výjimečný případ

„Útoky na takto velká zvířata nejsou vůbec časté, toto je druhý zaznamenaný útok na území České republiky vůbec. První případ byl před časem zaznamenán na Broumovsku, ale tam se jednalo o hendikepovaného koně,“ říká zoolog Martin Vlček z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který případ na Šluknovsku šetřil.

„Místo útoku jsme vyšetřili a prohledali, pobytové stopy vlků se nám však najít nepodařilo. Také se nedá určit, kolik vlků to mohlo být. Na poraněných zvířatech jsme provedli stěry a ty posíláme na genetické vyšetření,“ dodává Vlček s tím, že pokud se vzorky podaří kultivovat, prozradí o vlcích více.

„Víme, že vlci se v této oblasti vyskytují, ale zda se jedná o smečku, která byla požárem vyhnána z Českého Švýcarska, jak někteří spekulují, to se vůbec neví,“ podotýká Karolína Šůlová, tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle Vlčka v okolí už dříve došlo k útokům na hospodářská zvířata. Nikdy se ale nejednalo o tak velká zvířata jako je kůň. „Vlci strhli ovce nebo telata, zvířata napadají kvůli potravě. Jsou to prostě šelmy a loví. Řada studií prokázala, že většinu vlčího jídelníčku tvoří divoká zvířata, hodně selata, ale i další spárkatá zvěř. Když se však vlk dostane do ohrady, v níž jsou hospodářská zvířata, není vyloučeno, že zaútočí i na ně,“ popisuje odborník.

A právě to se stalo v Horním Podluží. „Pastvina nebyla dostatečně zajištěna. Oplocení, které tam bylo, pro vlka nečinilo překážku. Byly to jen dva elektrické dráty, které vlk mohl jednoduše podlézt,“ vysvětluje Šůlová. Podle Vlčka by útok vlků mohlo minimalizovat zajištění pastviny kvalitním elektrickým ohradníkem v kombinaci s pasteveckým psem.

Majitel koní může žádat o finanční kompenzaci

„Vlci útočí většinou v noci. Chovatel by proto měl zvířata na noc zahánět nebo udělat dobře zabezpečenou část pastviny, kde by zvířata byla přes noc. Dále by mohl mít pastevce, který by na zvířata dohlížel. Na zabezpečení pastvin je možné získat finance z operačního programu Životní prostředí a nově je možné také získat peníze na náhrady újmy za ztížené hospodaření a na jinou organizaci pastvy, z čehož by bylo možné zaplatit i pastevce,“ doplňuje Šůlová.

Podle TV Nova vlci při útoku zranili tři koně, jednomu z nich musel veterinář sešít přes třicet tržných ran. Majitelka napadených zvířat uvedla, že se jednalo o koně amerického plemene appaloosa za čtvrt milionu korun, který měl před sebou slibnou sportovní kariéru.

„Majitel zraněného koně může podle zákona 115 z roku 2000 žádat kompenzaci. Jedná buď o finanční kompenzaci na veterinární ošetření poraněného zvířete nebo na náhradu usmrceného zvířete,“ vysvětluje zoolog Vlček, který majitelům přímo na místě pomáhal situaci zaprotokolovat.