Sesunutý násep v Žalhosticích odbagrovali a staví nový, vlaky se vrátí později

Pražce trčící do vzduchu nad sesutým náspem železniční trati v Žalhosticích jsou minulostí. Minulostí je však i celý násep, který v místě sesuvu nechala Správa železnic kompletně odbagrovat. Budování nového si vyžádá výrazné prodloužení doby, kdy po trati mezi Lovosicemi a Žalhosticemi nebudou moci jezdit vlaky. Provoz je tu zastaven od začátku června, kdy se násep sesunul po vydatných deštích.

„V současnosti dochází k výměně náspu mezi oběma přemostěními. Násep se nahradí novým, odlehčeným,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Jde zhruba o 75 metrů dlouhý úsek mezi dvěma mosty, po kterých železnice překonává silnici do Píšťan a dráhu z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem. Friebová dodává, že spodní část nového náspu se zhruba do úrovně dvou metrů obloží kamenem.

V místě sesuvu nechala Správa železnic před třemi týdny, tedy ještě před odbagrováním náspu, také provést geotechnický průzkum, který odhalil příčinu sesunu. „Velké množství srážkové vody narušilo vnitřní pevnost a stabilitu náspu. To bylo příčinou jeho sesunutí,“ uvedla Friebová.

4. června 2024

Podle prvotních informací tudy vlaky neměly jezdit do začátku letních prázdnin, omezení však nakonec potrvají mnohem déle. Podle mluvčí Správy železnic práce potrvají dva měsíce.

Rekonstrukce náspu v místě sesuvu by podle Správy železnic měla vyjít na sto milionů korun. Zda tím práce na obnově trati v Žalhosticích skončí, však ještě není zřejmé. „Následný úsek směrem k řece bude podroben průzkumu a ten ukáže jeho vlastnosti a možnou potřebu budoucí sanace tělesa náspu,“ podotkla Friebová.