Historický most letos neopraví, kvůli koronaviru nedorazily součástky

„Zhotovitel stavby aktuálně řeší zpoždění dodávek materiálů. Konkrétně se jedná o zpoždění dodávek mostních ložisek, jejichž komponenty se vyrábí v Itálii, a o zpoždění dodávek ocelových plechů pro výrobu jednotlivých konstrukcí železničního mostu. Důvodem zpoždění jsou dopady pandemie covid-19,“ sdělil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Most ve Vilémově byl postaven v roce 1904 pražskou stavební firmou Franz Schön & Söhne. Měří celkem 217,3 metru a má sedm polí.

V prvním a sedmém je kamenná klenbová konstrukce, ve druhém až šestém ocelová. V nejvyšším bodě je most vysoký 34 metrů. V provozu je už déle než 116 let, proto Správa železnic před časem naplánovala jeho razantní rekonstrukci.

„Jedná se o výměnu nosné ocelové konstrukce s prvkovou mostovkou s centrickým uložením mostnic. Celá spodní stavba bude sanována. Krajní klenby budou opatřeny novou hydroizolací a odvodněním,“ popsal mluvčí Správy železnic průběh plánovaných prací.

„Dále budou opraveny římsy a zábradlí. Železniční svršek bude navržen nový, železniční spodek bude sanován,“ dodal Illiaš.

Velmi náročná rekonstrukce mostu bude hrazena z národních zdrojů a dosáhnout by měla částky 264 milionů korun. Logicky si vyžádá i omezení dopravy.

Kvůli výměně nosné konstrukce měla být původně na trati Rumburk–Sebnitz od 1. září do 30. listopadu letošního roku nepřetržitá výluka provozu, ta se ale posune až na duben příštího roku.

Rekonstrukci mostu dokončí v příštím roce

„V letošním roce budou dokončeny práce na sanaci spodní stavby mostu – kamenné klenby a pilíře mostu. Ocelová konstrukce bude vyměněna až v roce 2021. Předpoklad stěžejních výlukových prací je od dubna do června 2021,“ potvrdil Illiaš s tím, že všechny budoucí výluky bude Správa železnic koordinovat s německou stranou.

Odložení klíčové železniční stavby chápe i vilémovský starosta Zdeněk Černý (Nezávislí pro Vilémov – SNK).

„Nedá se nic dělat, nastala situace, která částečně postihla všechny. V tuto chvíli probíhají práce jen na části mostu, kde nejsou potřeba ty součástky ze zahraničí. Zbytek rekonstrukce by měl proběhnout v příštím roce. Pro nás je jednoznačně pozitivní, že se s touto tratí počítá i do budoucna,“ řekl starosta s tím, že v letní sezoně se jedná v podstatě o hlavní tepnu do Národního parku České Švýcarsko.

Železniční trať číslo 083 vede z Rumburku přes Šluknov, Mikulášovice a Dolní Poustevnu v Ústeckém kraji až do německého města Sebnitz. Po druhé světové válce však byla v úseku mezi Dolní Poustevnou a Sebnitzem přerušena a vlaky se na přeshraniční úsek vrátily až v roce 2013.

Od roku 2014 je na trati provozována mezinárodní osobní doprava na trase Rumburk – Dolní Poustevna – Bad Schandau – Děčín, kde jezdí několik vlaků denně.