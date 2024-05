Majitel chce opravit zchátralou vilu, pozemek kolem je ale cizí. Řeší to i radnice

Vila je opuštěná několik desetiletí, její stav byl špatný už před revolucí. Před dvaceti lety chátrající objekt získal Petr Souček. „S vilou mám plány stále stejné již desítky let. Chci ji opravit a následně zajistit její smysluplné využití,“ říká. Plánuje zde několik bytových jednotek.

Rekonstrukce však stále ne a ne odstartovat. Kdyby to bylo možné, Souček by prý se stavebními pracemi začal klidně už letos s cílem dokončit je co nejdříve. Že nezačal už dávno, způsobil podle jeho slov především fakt, že přilehlé pozemky zahrady patří někomu jinému - jeho sousedovi.

„K polovině stěn domu nemám legální přístup. Dveře z přízemí mého domu vedou na cizí pozemek. Přístupu k těmto dveřím se mohu domáhat soudně, ale stále doufám ve vítězství zdravého rozumu a v dohodu mezi slušnými sousedy a normálními lidmi,“ popisuje Souček.

K tomuto zvláštnímu majetkovému uspořádání došlo v minulosti. Rozlehlou zahradu vlastní chomutovský zastupitel Marian Bystroň, který pozemek získal před lety. Kolem torza Goldmannova domu rostou nálety a Bystroň tvrdí, že i kvůli sobě rozhodně chce, aby se dům opravil.

„O svůj pozemek se nemohu řádně starat, protože není bezpečné vzhledem ke stavu domu se tam pohybovat. Byl bych rád, kdyby majitel dům opravil, komplikovat mu to nebudu,“ uvedl Bystroň. K domluvě nicméně zatím stále nedošlo.

O osud vily se zajímá také vedení Chomutova. „Není to sice náš majetek, ale trápí nás, jak dům vypadá. Vyvolali jsme proto s vlastníkem jednání a chceme mu pomoci najít nějaké řešení, aby ji mohl opravit,“ předestřel náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever) s tím, že zástupci města mohou působit třeba i jako mediátor mezi majiteli.

Podle jeho slov město může také Součkovi nabídnout v blízkosti parkovací plochy, které by byly k dispozici obyvatelům bytů v domě. Současně ale odmítl, že by město chtělo zchátralý dům kupovat.