Dozorce viní z toho, že obuškem zbil opilého vězně eskortovaného k lékaři

Případem se v pondělí začal zabývat chomutovský okresní soud. „Obžalovaný po předchozí verbální rozepři vězně napadl v eskortním voze teleskopickým obuškem a způsobil mu oděrky a pohmožděniny,“ uvedl před soudem krajský státní zástupce.

Dozorci, který ve věznici stále pracuje, hrozí za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby 1 až 5 let vězení a zákaz činnosti. On sám však vinu odmítá. Zranění si podle něj vězeň způsobil sám při pádech během převozu do nemocnice. Do ní jel poté, co vypil alkoholovou dezinfekci Anticovid.

Ještě před převozem k lékařské prohlídce však napadl spoluvězně a jiné dozorce. Ti ho nakonec zpacifikovali za pomocí donucovacích prostředků. Při převozu do nemocnice se obžalovaný dozorce setkal s vězněm poprvé.

„Během úkonů ve věznici nespolupracoval, chvílemi byl mimo, pak zase vulgární. Během převozu byl standardně umístěný v kleci. V ní třikrát upadl. V nemocnici pokračoval ve vulgárním chování. Cesta zpět do věznice již probíhala v poklidu,“ popisoval u soudu.

Na otázky soudce k původu zranění na těle vězně obžalovaný uváděl, že se mohl zranit ve vězení krátce před odjezdem do nemocnice. Svezl se zády po stěně, na které byl výčnělek. Zranit se mohl i při pádech ve vozidle. Během lékařských prohlídek si ale podle něj vězeň na žádné konkrétní obtíže zdravotníkům nestěžoval.

„V žádném případě jsem proti vězni nepoužil teleskopický obušek, ani jsem ho jinak nenapadl. Nebyl k tomu žádný důvod. Byl sice opilý, hlučný, choval se vzpurně, ale byl spoutaný a sotva stál na nohou. Za čtrnáct let, co jsem ve službě, jsem nikdy teleskopický obušek proti vězni nepoužil,“ řekl dozorce.

Obhájce se pozastavil nad tím, že vězeň dozorce obvinil až několik dní po eskortě. „Asi měl na mě pifku, ani nevím proč,“ řekl obžalovaný a upozornil, že s vězněm nebyl během eskorty sám. Napadení odmítl u soudu i další dozorce, který se převozu účastnil a potvrdil výpověď obžalovaného.

Soudce chtěl vyslechnout i poškozeného, ale neměl možnost. Nepodařilo se mu totiž doručit předvolání. Soudní líčení bude pokračovat výslechem dalších svědků na začátku příštího roku.