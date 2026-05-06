„Je to pro mě překvapení. Už v minulosti jsme vyjádřili nesouhlas se stavbou větrníků, které u nás chtěla budovat soukromá firma,“ uvedl starosta Lubence Jiří Chaloupecký (SNK - Pro Lubenec).
Právě na území mezi obcemi Lubenec, Blatno, Petrohrad a Vroutek by mělo být možné povolit stavbu větrných elektráren ve zrychleném režimu. Povolovací proces by zde měl trvat maximálně rok, zatímco v současnosti se často protahuje i na deset let. Skutečnost, že ministerstvo vybralo právě tuto lokalitu, zaskočila i další představitele obcí.
Druhá navržená zóna se částečně překrývá s územím, kde větrné elektrárny stojí již téměř dvacet let. Jde o oblast podél silnice mezi Měděncem a Výsluním v Krušných horách. V části vymezené zóny se dnes nachází přes dvacet větrníků německé společnosti, které tvoří největší větrný park v zemi. Návrh akcelerační zóny však zabírá i území, kde zatím žádné nejsou.
Proti další výstavbě se staví starosta Výsluní David Lacman (Za společnou obec Výsluní). „Osobně to vnímám jako ránu pod pás. Akcelerační zóna zasahuje do chráněného území, proto s ní nesouhlasím,“ zmínil starosta Lacman s tím, že k návrhu podá negativní stanovisko.
Třetí zóna leží na okraji Ústeckého kraje a svou větší částí zasahuje do kraje Středočeského. Větrníky by zde měly stát v dohledu hory Říp. „Překvapilo nás to. Byť se nás to týká jen okrajově, celkově jde o poměrně velké území a není jasné, kolik větrníků by tam mělo vyrůst. Nyní se s podklady seznamujeme,“ řekla starostka Kostomlat pod Řípem Marta Krátká (Prosperita obce).
Zveřejněný návrh ministerstva pro místní rozvoj zahrnuje v rámci Česka 94 akceleračních oblastí o rozloze 474 kilometrů čtverečních. Pro představu: celková plocha všech navržených zón je jen o málo menší než rozloha Prahy. Pro fotovoltaické elektrárny je vyčleněno 14 zón, pro větrné 80. V Ústeckém kraji se žádná „zrychlená zóna“ pro fotovoltaiku nenachází.
Finální počty i rozsah území se však ještě mohou změnit. Kraje, obce i veřejnost mohou k návrhu podávat připomínky do 1. června. Pak ho vláda definitivně schválí.