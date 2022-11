Za zběhnutí ke koalici vyhodilo ústecké UFO náměstkyni a žádá proplatit kampaň

Věra Nechybová a Pavel Tošovský (ODS), který už pod tlakem od občanských demokratů raději odešel sám, přispěli svými hlasy nové ústecké koalici ANO a SPD k většině 20 křesel v 37členném zastupitelstvu krajského města.

Oba politici za to získali placené funkce. Náměstkyně primátora Nechybová má nově na starosti majetek města, Severočeské divadlo a Městské služby. První radní Tošovský zase strategický rozvoj, participativní rozpočet a investice.

Pokud jde o Pavla Dufka z UFO, stal se placeným asistentem Věry Nechybové. „Oba (Nechybová a Dufek) zneužili značku našeho hnutí pro vlastní prospěch,“ konstatoval místopředseda uskupení UFO Martin Prachař.

Hnutí také svou dlouholetou členku vyzvalo, aby vrátila veškeré peníze, které do ní UFO investovalo během kampaně. Podle předsedy hnutí Jiřího Madara jde o 310 tisíc korun.

„O svém vyloučení vím jen z médií, oficiálně jsem žádnou informaci nedostala. Lidsky mě mrzí, že se mnou nikdo nekomunikuje, že se neptají na důvody. Je to jednostranné,“ reagovala náměstkyně na dotaz, zda vrátí UFO peníze za senátorskou kampaň. Dodala jen, že je hloupé vyjadřovat se prostřednictvím médií.

Přece nepůjdu na úřad práce, řekl Dufek

Pavel Dufek v letošních volbách za UFO neuspěl vůbec. Byl jedničkou v obvodě Severní Terasa. Počtem hlasů ho ale přeskočil boxer Lukáš Konečný.

„Vyloučení je jejich rozhodnutí, já se z toho nehroutím a je mi to jedno. Ovšem to, jak to odůvodnili, je absurdní. Jsem řadovým zaměstnancem magistrátu. Pokud UFO má požadavky, že každý, kdo nastoupí do zaměstnání, to musí nejdříve konzultovat s předsednictvem, zavání to předlistopadovou dobou. Je nutné jako za komunistů získávat povolení pouličního výboru?“ reagoval Dufek pro MF DNES.

Že placený post získal díky koalici ANO a SPD, mu nevadí. „Jako místostarosta na Severní Terase jsem po volbách skončil a musel jsem si najít práci. Nebudu přece doma nebo na úřadu práce. Na to nemám náturu,“ dodal Dufek.

Pavel Dufek se stal starostou Severní Terasy už v roce 2014. Spokojen ale nebyl, toužil po pozici na magistrátu. Od té doby je v Ústí za kontroverzní postavu. Napsal totiž SMS, z níž vyplývá, že mu v politice šlo o peníze.

„My makali na kampani nejvíc a ostatním dáváme prašule. Doufám, že pro nás zbude aspoň nějaká dozorčí (rada),“ postěžoval si tehdy Dufek svému tehdejšímu stranickému kolegovi z dnes již zrušené ústecké buňky ANO Martinu Matovi, který pak SMS zveřejnil.