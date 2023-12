Snad to do demolice na nikoho nespadne. Město zbourá ruinu, kde už zahynul muž

„Nechali jsme areál prohlédnout statikem a ten konstatoval, že je demolice nutná, že včera bylo pozdě. Navíc je pod náporem sněhu riziko zřícení ještě větší,“ uvedla starostka krušnohorského města Jitka Gavdunová (ODS). Průjezd ulicí kolem bývalé továrny je uzavřen.

Radnice už vysoutěžila firmu, která demoliční práce provede za více než 1,8 milionu korun. Náklady uhradí město.

Firma budovu zbourá a stavební suť nechá na místě. Podle Gavdunové by měly demoliční práce začít v blízké době, nyní se čeká na dořešení administrativních formalit.

„Určitě nebudeme čekat na příznivější klimatické podmínky, demolice musí proběhnout co nejdříve. Modlíme se, aby to na někoho do té doby nespadlo,“ dodala Gavdunová.

Vedení Vejprt doufá, že se část peněz za demolici podaří získat zpět do městské kasy, a to z dědictví po dalším majiteli, který do své smrti vlastnil jednu čtvrtinu budovy. Město vlastní tři čtvrtiny.

„Neděláme si ale iluze, že peníze získáme, dědické řízení se táhne asi už osm let,“ okomentovala Gavdunová s tím, že zdlouhavé dědické řízení navíc komplikuje další plány s pozemkem.

Město podle jejího vyjádření například nemůže žádat o dotaci na demolici či další úpravy areálu. Stát přitom obnovu průmyslových brownfieldů finančně podporuje.

Zřícení budovy si již vyžádalo jednu oběť

K areálu se váže tragédie, na začátku roku 2007 se část tovární budovy zřítila a v troskách zahynul místní mladý muž. Do opuštěného objektu také chodili sběrači kovů vyřezávat nosníky a sbírat další železné věci.

Radnice roky vyzývala tehdejší majitele, aby budovu zabezpečili. Oba se ale topili v dluzích. Jeden z nich zemřel a jeho část podílu na budově tak spadla do dědického řízení, které dosud není ukončené.

Druhý vlastník byl zadlužený a před lety svůj podíl prodal městu. Radnice pak nechala budovu zabezpečit, areál oplotila a zedníci zazdili otvory po dveřích a oknech ve spodním patře. Zbourán byl také komín.

