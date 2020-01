Velvyslanec vzal do Vejprt německé hasiče, plánuje se lepší spolupráce

Čeští kolegové totiž vyhodnotili, že je nepotřebují. Přivolat je mohou právě jen oni, například starostka by to udělat nemohla.

„Velitel zásahu ani operační středisko si německé kolegy nevyžádali, protože sil a prostředků jsme i tam měli dostatek,“ řekl pro iDNES.cz krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Marvan doplnil, že německá strana českým hasičům za nedělní zásah vyslovila velké uznání.

I přesto, že hasiči požár v podstatě okamžitě uhasili, někteří obyvatelé Vejprt jim vyčítají, že si na pomoc nezavolali dobrovolné hasiče z německého horského města Bärenstein. Ten je v podstatě druhou polovinou Vejprt na protější straně hranice.

„Němečtí hasiči byli připraveni, ale povolat je musí čeští hasiči, my to nemůžeme udělat. Oni by projeli městem a za pět minut by tu byli,“ sdělila o víkendu starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS).

„Německé hasiče bychom tu určitě viděli politicky rádi, když spolu spolupracujeme, ale domnívám se, že z hlediska nedělního zásahu to opravdu nebylo nutné,“ řekla dnes pro iDNES.cz Gavdunová.

Dodala, že v médiích dostatečně nezaznělo, že požár sám o sobě nebyl moc velký. „Vyhořela jen jedna místnost a další dvě prohořely. Největší problém byl, že to, co hořelo, velice moc kouřilo. Požár hasiči uhasili poměrně brzo. Obětí je mnoho jen proto, že se ti lidé udusili,“ doplnila.



„Pan velvyslanec se dověděl o té tragické události a o tom, že tu nebyli němečtí hasiči. Velice ho to zajímalo, a proto dnes přijel na návštěvu Vejprt a Bärensteinu,“ sdělila starostka.

VIDEO: Při jednom z nejtragičtějších požárů za posledních 30 let zemřelo 8 lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na setkání Němci pozvali své hasiče a totéž udělala i česká strana. „Hasiči se spolu domluvili, že zkusí právě u nás ve Vejprtech a Bärensteinu pilotní projekt, protože my jsme tady svojí polohou i spoluprací příkladným místem. Projet se bude týkat toho, jak ještě zlepšit spolupráci v oblasti zásahů na obou stranách hranice,“ podotkla Gavdunová.

„Zrekapitulovali, jak spolupráce vypadá a jak funguje. Ujasnili jsme si, že standardy jsou nastaveny tak, jak mají být. Dále jsme mluvili o to, jak by se to dalo zlepšit, zejména o možnosti předávání datových vět mezi českou a německou stranou,“ upřesnil Marvan.

„Zkoušíme rozjet projekt, kdy by se digitální datové věty, které běžně používáme, mohly předávat i mezistátně,“ doplnil.