Do vyhořelého domu ve Vejprtech klienti zatím nemohou, rozhodl statik

„Statik upozornil, že přízemí proteklo do té míry, že není možné tam kohokoli nastěhovat. Ne že by budova padala, ale některé trámy jsou ohořelé a budeme potřebovat vyměnit sádrokartonové stropy,“ řekl ředitel Městských sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček.

„Je otázka, jak rychle bychom čtyři pokoje zvládli upravit. Každopádně čekáme na zítřek, kdy přijede likvidátor pojišťovny. Až pak můžeme zahájit nějaké práce,“ dodal Koláček.

Ve vyhořelém domě dnes opět byli hasiči i policie a ve městě všichni napjatě čekají na zprávy o příčinách požáru.

„Rozhodnutí statika je mi líto. Mysleli jsme si, že se klienti budou moci vrátit v krátké době, všichni to chceme. Se všemi klienty jsme mluvil, někteří situaci více méně chápu, ale rádi by se vrátili na místo, kde to znají,“ přiblížil místostarosta Vlastimil Volín (STAN), který byl mezi prvními, který při požáru pomáhal.

„V té chvíli člověk jen přemýšlel, co rychle udělat nejdříve. Šok přijde až později. Pracoval jsem tam, všechny jsem znal osobně. Nejde se s tím vyrovnat a je to každý den horší,“ svěřil se místostarosta.

Ředitel sociálních služeb i další lidé tak chtějí udělat maximum, aby „jejich kluci“, jak mnozí z nich říkají klientům ve věku od 18 do 60 let, nemuseli odejít do jiných měst.

„Většinový názor zaměstnanců i klientů je situaci zvládnout vlastními silami a nekomplikovat ji ještě tím, že budeme klienty obsluhovat na dálku,“ sdělil Koláček.

Složitější by byla komunikace, platby a spousta dalších věcí. Rozhodnout, co bude dál, musí šéf městských služeb do pátku. Městské sociální služby mají ve Vejprtech několik objektů, z nichž šest je ubytovacích.

„Mám ještě dva dny na rozhodnutí o umístění klientů. Snažíme se. Stopl jsem přijímání nových klientů na jakékoli služby, čímž se trošku situace zlepšuje, protože někdo odejde nebo zemře a je další lůžko navíc. Tím, že máme hodně domů, máme lepší šanci na to reagovat. Přesto to optimální není,“ popsal Koláček.

Ke stěhování se ještě vyjádří psychologové

Ve vyhořelém domě už se podařilo obnovit topení a v přízemí jde i elektřina. To je důležité pro vysoušení.

„Nyní musíme odstranit vlhkost, sundat sádrokartony ze stropu a oklepat omítky. Máme přísné hygienické podmínky. To nám trošku komplikuje situaci,“ poznamenal Koláček.

Ke stěhování své řeknou i psychologové. „Volba je buď luxusnější bydlení, nebo místo, kde mají kamarády a kde to znají, byť s nižším standardem. Jsem tomu nakloněn, ale nechci mít problém s bydlením v nevhodných podmínkách,“ popsal dilema Koláček.

Příčiny tragického požáru, který je vyšetřován jako obecné ohrožení z nedbalosti, by měla říci policie ve čtvrtek ráno. V nemocnicích jsou stále čtyři poranění muži.

Stav jednoho pacienta, který je na ARO v chomutovské nemocnici připojen na plicní ventilaci, je kritický. Dva muži zůstávají na chirurgických odděleních v Chomutově a Mostě a cítí se lépe, pacient v kadaňské nemocnici bude v nejbližší době propuštěn.