Město zavádí nájem pro psy a kočky. Ničí byty a obtěžují okolí, vysvětluje

Od nynějška tak zaplatí každý nový nájemce v městském bytě či stávající nájemce za nové zvíře měsíčně 100 korun za jednu kočku a u psů 200 korun nad rámec běžného poplatku daného vyhláškou.

„Máme asi 700 bytů a z devadesáti procent se stížnosti týkají nájemníků, kteří chovají více psů či koček. Ať už je to nepořádek od zvířat ve společných prostorech domu, neustálé kňučení a štěkání psů, mrouskání koček, zápach. Dochází ale i k ničení bytů, kde jsou zvířata držena,“ zdůvodnila zavedení speciálního nájemného starostka třítisícového města Jitka Gavdunová (ODS).

Zavedení nového poplatku schválila městská rada a týká se jen nových nájemních smluv. Podle občanského zákoníku nemůže pronajímatel nájemci chov psa či kočky v bytě smluvně zakázat. Zavést extra nájemné ale podle starostky možné je.

„Ověřovali jsem si, co můžeme a nemůžeme. Česká republika je sto let za opicemi, protože zakazuje zakazování. Nemůžeme zakázat nájemci pořídit si psa nebo kočku. Vůči majiteli bytu to ale není fér,“ kritizuje praxi starostka Gavdunová.

Nájemné v městském bytě ve Vejprtech se pohybuje od 50 do 55 korun za metr čtvereční.

„Máme velmi nízké nájemné. Vybíraná jistina, která je stanovena zákonem jako trojnásobek měsíčního nájemného, nepokrývá náklady za byt zničený od podlah přes stěny až po parapety. Opravy bytů či společných prostor navíc jdou z prostředků všech nájemníků. Doplácí na to pak i ti, kteří žádné zvíře doma nemají,“ upozorňuje Gavdunová.

„Město se musí chovat jako řádný hospodář a chránit svůj majetek. Mohli jsme jít buď touto cestou, nebo variantou zvýšení nájemného všem, to jsme ale v době rostoucích cen nechtěli. Proto se poplatky stanovují od nových nájemníků nebo od pořízení nových zvířátek, aby si každý mohl dobře zvážit, zda si domácího mazlíčka pořídí, nebo ne,“ doplnila.

Neobvyklá praxe

Zatímco u soukromých majitelů bytů není neobvyklé, že si s nájemníkem domluví podmínky chování zvířete, tak praxe, že by města vybírala speciální nájemné za kočku či psa, rozšířená není, jak se přesvědčila MF DNES, když se na to ptala na několika radnicích v kraji.

„O tom slyším poprvé. Zajímalo by mě, jak to bude vymahatelné,“ zmínil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora (Obč. Pro město a venkov – nezávislí).

„Výrazné problémy s nájemníky, kteří by měli hodně psů či koček, jsem zatím nemuseli řešit. Vybavuji si jediný případ, kdy jsme vyklízeli byt po chovatelce více koček. V nájemních smlouvách máme, že zvířata nesmí způsobovat problémy ostatním nájemníkům. Speciální nájemné za kočky či psy ale zavedené nemáme,“ uvedla zase Soňa Skalická z městské firmy v Chomutově, která spravuje tamní městské byty.