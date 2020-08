Stanoviště záchranky ve Varnsdorfu nevznikne, nepomohla ani druhá petice

„Mít vedle Rumburku, kde mají záchranáři velice moderní zázemí, které budeme dále vylepšovat, ještě další, není možné. Vyhodnotili jsme, že v tuto chvíli je plán dojezdu záchranné služby ve velice dobrých časech a s ohledem na finanční prostředky i náročnost na členy posádky nelze další místo zřídit,“ řekl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD) s tím, že tuto odpověď od krajského úřadu obdrží i lidé stojící za peticí.

„Pokud by tam na novou posádku byly dávány další fondy, v tuto chvíli by to nemělo smysl,“ doplnil Klika.

V současnosti jsou ve Šluknovském výběžku dvě stanice záchranářů, kromě té v Rumburku ještě ve Velkém Šenově a dojezdové časy 20 minut jsou plněny.

Na vytvoření dalšího výjezdového stanoviště, které má fungovat 24 hodin denně sedm dní v týdnu, je potřeba minimálně osm, ideálně deset zaměstnanců: pět řidičů a pět kvalifikovaných záchranářů.

Vedení města už rozhodnutí kraje dostalo. „Kraj sice z počátku říkal, že se můžeme dohodnout, ale nyní je stanovisko opačné. Ovšem dalo se to očekávat, dojezdové časy jsou většinou dodržovány,“ podotkl místostarosta Jiří Sucharda (ODS).

S peticí za stanici záchranky se na Ústecký kraj obrátili žadatelé už v roce 2015. Také neuspěli.