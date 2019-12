Starostu Varnsdorfu poslal soud do vazby, teď rozhodne o šéfovi firmy

Státní zástupce Jan Veselý řekl, že starosta Horáček byl vzat do vazby kvůli ovlivňování svědků. Vazba je na tři měsíce, proti tomu však Veselý podal stížnost, protože podle něj už starosta svědky ovlivňoval. Pokud by mu soud vyhověl, mohla by se vazba prodloužit až na rok.

Horáček je obviněný z korupčního jednání v souvislosti s vyhlášenou veřejnou zakázkou na radary. Hrozí mu pět až dvanáct let vězení.

Novinářům na chodbě soudu řekl Horáček jediné slovo: „Nevinen.“

Varnsdorfského starostu Stanislava Horáčka (ANO), místostarostu Josefa Hambálka (ANO) a ředitele soukromé společnosti Water Solar technology (WST) Miloše Schuberta policie zadržela ve středu ráno. Kromě nich obvinila ještě jednoho člověka a také zmíněnou firmu jako právnickou osobu.

Místostarostu Hambálka policie ze zadržení propustila ve čtvrtek odpoledne.

Obvinění přišlo dva měsíce poté, kdy kriminalisté kvůli pronájmu radarů byli v domě starosty, u majitele WST a na městském úřadě a odnesli si z kanceláří počítače a dokumenty.



Za zadávání zakázky společnosti WST na systém měření rychlosti v celkové výši 950 tisíc korun dostal Varnsdorf od antimonopolního úřadu už tři pokuty. Dvě z nich předseda ÚOHS Petr Rafaj vrátil k novému projednání. Rozkladem, který město podalo proti třetí pokutě, se bude Rafaj teprve zabývat.



Kromě antimonopolního úřadu smlouvu radnice s WST řeší i ministerstvo vnitra, které podalo žalobu na soud.

Podle ministerstva vnitra, které se opírá o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v podobné věci, Varnsdorf porušuje zákon, protože na měření najal soukromou firmu WST prakticky bez výběrového řízení.

Město smlouvu uzavřelo přes varování ministerstva, že částka placená za pronájem radarů nesmí být jakkoli odvozena od výsledků jeho měření.