Výroba punčoch ve Varnsdorfu je minulostí, textilka se stěhuje do pletárny

Podle Petra Krauskopfa, člena vedení společnosti Elite, nestála za rozhodnutím o ukončení výroby ekonomická situace.

„Není to tak, že bychom k tomuto kroku byli teď nuceni nebo že bychom neměli finance na vlastní provoz. I když covid hodně naboural chování zákaznic, byli bychom životaschopní. Hlavní podíl na našem rozhodnutí má prodej areálu, kde firma sídlí. Ten nám léta nepatří a věděli jsme, že bychom se v horizontu dvou let museli někam přestěhovat. S ohledem na všechny okolnosti by to bylo velmi nákladné a vzhledem k současné situaci nám to ani nedávalo ekonomicky smysl,“ uvedl Krauskopf s tím, že značka sice zůstane, ale společnost Elite jako taková zanikne.

Jednání o převzetí trvala více než rok. „Naše pletárna byla kdysi součástí koncernu Elite. Jsme jediná pletárna u nás, jejíž historie je založena na výrobě punčochového zboží. Dá se říct, že s varnsdorfskou Elitkou jsme byli téměř sourozenci, říkali jsme, že máme společnou babičku,“ popisuje historické spojení mezi oběma závody Martin Veselík, jednatel Schindlerovy pletárny v Krásné Lípě, která už od roku 1854 nabízí svetry, roláky, čepice či punčochy.

Hlavním důvodem převzetí výroby je podle něj zachování značky. „Za nás by bylo velká škoda, kdyby se takhle kvalitní a oblíbené zboží, které má místo na trhu, přestalo vyrábět. Myslím, že u nás není nikdo jiný, kdo by mohl výrobu převzít,“ vysvětluje jednatel důvody, proč se rozhodli od varnsdorfské společnosti odkoupit stroje i materiál.

„Zákazník nepozná rozdíl“

„Pro nás je důležité, že se nám podařilo ‚přesadit celou kytičku‘, tedy nejen stroje, ale přešli k nám i zaměstnanci. Produkt je zcela totožný, zákazník nepozná rozdíl, jestli se zboží vyrábí ve Varnsdorfu, nebo Krásné Lípě,“ je si jistý Veselík.

Rozšiřuje se jim tím i nabízené portfolio výrobků. „My máme kvalitní základ, který se masově prodává, Elite má zase dobré a zajímavé speciality z hlediska užitných vlastností pro ženy, například punčochy, které upravují siluetu postavy nebo mají masážní chodidlo. To jsou věci, které jsme neměli, a je to pro nás výborný doplněk naší výrobní škály,“ přibližuje Veselík.

Kromě obsluhy strojů přešli do Krásné Lípy i obchodní zástupci. „Zboží teď nabízejí pod novou vlajkou, ale ve stejném dresu a s vizitkami Elitky. Zákazníci dostanou to, na co jsou zvyklí,“ uvádí Veselík.