V devatenácti rozeznívá obří varhany. Na klavír rád hraji i rock, říká mladík

Jaká hudba se vám vybaví, když se řekne „Vánoce“?

Nejdříve se mi vybaví koledy, protože ty jsou asi nejvíce spojeny s Vánocemi. A potom také pastorely, což je žánr varhanní hudby vycházející z pastýřských písní, který je také hodně spojen s vánoční tematikou.

Biskupská katedrála je nejdůležitějším kostelem pro katolické věřící v celé litoměřické diecézi. Jak jste se dostal k „varhaničení“ právě zde?

Studuji na varhanním oddělení litoměřické základní umělecké školy. A protože dříve v katedrále hrával můj spolužák a kamarád Matouš, který v létě z tohoto místa odešel, oslovili mě. Od podzimu tedy v katedrále hraji každou neděli na mši a případně na dalších slavnostních mších. Jsem hlavní varhaník, ale když je potřeba, mohu se obrátit na dva další kolegy.

Josef Průša je mu19 let

bydlí v Žitenicích na Litoměřicku

studuje na gymnáziu a v letošním školním roce bude maturovat

hlásí se na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde chce studovat češtinu a dějepis pro druhý a třetí stupeň

vedle varhan hraje také na klavír a na kytaru

zajímá se o literaturu a historii

ve skautu vede smečku vlčat

Jaký je to pocit, když rozezníváte veliké varhany v katedrále?

Litoměřické katedrální varhany jsou opravdu hodně velký, až bych řekl dokonce monstrózní nástroj. Je to velmi zvláštní pocit, když z jednoho pultíku ovládám celý ten obrovský komplex varhanního nástroje a jeho mohutným zvukem zaplňuju obří prostor katedrály. Je to silný a krásný pocit.

Mohl byste krátce představit katedrální varhany?

Jedná se o veliký nástroj s romantickou zvukovou dispozicí, který je však instalován do starší rokokové varhanní skříně. Varhany mají čtyři manuály a pedál a 56 rejstříků, tedy píšťalových řad s různými tónovými barvami a intenzitou zvuku. Celkem 3 944 píšťal je rozmístěno ve čtyřech skříních, které mají zajímavé rozestavení. K varhaníkovi tak při hraní zvuk jednotlivých píšťal doléhá z různých stran.

Co je při hraní na těchto varhanách největším oříškem?

Největším oříškem, ale zároveň nejlepší věcí na těchto varhanách je obrovská škála zvukových možností. Varhaník si může vybírat z více než padesáti zvukových barev jednotlivých rejstříků, které navíc může vzájemně kombinovat a doplňovat. Je tam neustále prostor pro objevování nových zvukových barev, ale někdy je trochu těžké se v tom vyznat.

Je v okolí ještě nějaký výjimečný varhanní nástroj?

Velmi pozoruhodný varhanní nástroj je v Terezíně v chrámu Vzkříšení Páně. Nástroj s romantickou dispozicí z roku 1898 je výjimečný také umístěním v obrovském prostoru chrámu, který byl postaven pro armádu a je daleko širší než jiné kostely, díky čemuž má jedinečnou akustiku. Historicky zajímavé jsou varhany v Křešicích, které byly postaveny v baroku a stále si nesou barokní zvukový ideál. S takto funkčními starými nástroji se nesetkáváme příliš často.

Kterou vánoční skladbu hrajete nejraději?

Asi nejvíc se mi líbí varhanní pastorely, ať už od Jana Křtitele Vaňhala, nebo od Jana Křtitele Kuchaře. To jsou moc krásné skladby, mezi nimiž je těžké vybrat jednu konkrétní. Z písní mám hodně rád Tichou noc, a to i přesto, že je už trochu ohraná. Velice rád hraji také píseň Chtíc, aby spal.

Hrají se na Vánoce v kostele koledy?

Koledy se v kostele hrají, ale ne na Štědrý den dopoledne, protože to se ještě počítá do adventní doby. Na půlnoční mši a při následujících mších už se koledy hrají, ale někdy s trochu jiným textem, než je všeobecně známý.

Jak dlouho už na varhany hrajete?

Před deseti lety jsem na ZUŠ v Litoměřicích začal hrát na klavír. Po pěti letech jsem k tomu přidal ještě hru na varhany. Při mších hraji pravidelně asi rok. Předtím, než jsem začal hrát v katedrále, jsem hrával v Terezíně nebo v litoměřickém kostele Všech svatých.

Máte už za sebou i jedno varhanní vítězství, že?

Účastnil jsem se dvou varhanních soutěží. V roce 2022 jsem na soutěži Organum regium v Pardubicích získal čestné uznání. Letos jsem na Varhanní soutěži Jana Křtitele Vaňhala v Opočně získal první místo a stal se absolutním vítězem. Z Litoměřic jsme se účastnili čtyři, a myslím, že za mým výkonem stál také týmový duch našeho „varhanního družstva“.

Jak často musíte na varhany cvičit?

K varhannímu nástroji moc přístup nemám, takže cvičím na digitální varhany v hudební škole. Na cvičení to tolik nevadí, není to zas tak velký rozdíl. Jinak ale skladby trénuji doma na klavír.

Našel jste si mezi řadou autorů z historie nějaké své oblíbence, jejichž skladby hrajete rád?

Mám rád hudební skladatele od období romantismu až do moderny. Například belgicko-francouzského skladatele Césara Franca, proslulého varhaníka v pařížském v chrámu svaté Klotildy, nebo fenomenálního francouzského varhaníka Léona Boëllmanna. Z moderny velmi rád hraji skladby francouzského varhaníka Jeana Langlaise. Jednu z nich cvičím na svůj absolventský koncert.

Máte vedle varhanní hudby rád ještě nějakou další?

Na klavír hodně rád hraji swingovou a rockovou hudbu. Nejraději si zahraji české písničky ze třicátých a čtyřicátých let.

Vzácné romantické varhany, které už téměř 120 let znějí v bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově na Teplicku, se dokonce staly inspirací pro stavitele varhan v pražské svatovítské katedrále. Nástroj už však není v nejlepší kondici, proto je v plánu jeho oprava.