TEST TRHŮ: Ústí se zbavilo svítících mečů, láká na bohatý kulturní program

„Shodli jsme se na tom, že svítící meče a podobné věci prostě na vánoční trhy nepatří. Řešili jsme nejen použití ozdob, ale i světelnou výzdobu,“ uvedl Jan Kvasnička z ústeckého Kulturního střediska, které se letos poprvé ujalo příprav.

Ceny občerstvení svařené víno 60 Kč/2dl

medovina 60 Kč/dl

nealko svařák 50 Kč/2dl

čaj 30 Kč

espresso 40 Kč

trdelník 100 Kč

klobása 120 Kč

langoš 100 Kč

„Při jednání s jednotlivými stánkaři jsme si nadefinovali, jaký sortiment chceme, aby byl na trzích prodáván,“ dodává.

Na Lidickém náměstí, kde se trhy už několik let konají, stojí vánoční vesnice s nazdobenými stánky v jednotném stylu. Pořídit se tady dá téměř všechno, co k Vánocům tradičně patří – jmelí, ručně vyráběné ozdoby, skleněné figurky, perníčky s věnováním, výrobky z ovčí vlny. Co v nabídce není, jsou vánoční stromky.

Trochu pokulhává nabídka občerstvení. Kromě klobásy, langoše, halušek, teplých lázeňských oplatek či tureckého medu tady na nic moc jiného lidé nenarazí.

Několik stánků se „specializuje“ pouze na pití, k mání je svařák, medovina, samozřejmě káva, horká čokoláda, čaj, ale třeba i nealkoholický svařák. Žádný z prodejců nenabízí punč. Návštěvníkům jsou k dispozici zastřešené stolky, kde se dá zakoupené jídlo sníst nebo se pobavit s přáteli nad kelímkem svařáku.

Co letos na adventních trzích chybí a co je v jiných městech už zcela běžné, jsou vratné kelímky.

„Pro letošní rok ještě nedokážeme technicky používání vratných kelímků zařídit. Zálohované vratné obaly chceme mít na trzích v příštím roce. Bude to jedna z podmínek pro stánkaře,“ vysvětlil Jan Kvasnička s tím, že používání vratných kelímků je vázané na mycí centrum.

Tipy z programu 14. 12. Ústečtí trubači

17. 12. Emma Smetana a Jordan Haj

23. 12. Jan Bendig

Součástí vánoční vesnice na náměstí je i pódium, kde se každý den kromě pondělí odehrává bohatý kulturní program. Kromě známých zpěváků a umělců se tady představují i ústecké mateřské školy.

„Středy patří hlavně divadelním představením pro děti, víkendy jsou věnovány akcím pro celou rodinu, pátky jsou vyhrazeny koncertům lokálních kapel,“ popisuje program Jan Kvasnička.

Až do 22. prosince probíhá hlasování o nejkrásnější stromeček, který tady vystavují některé ústecké mateřské školy.

Kromě Lidického náměstí si mohou návštěvníci užít vánoční atmosféru také na Kostelním náměstí u obchodního centra.