Inspektoři „jdou“ po vánočním cukroví, jeho amatérská výroba není povolena

„Nabízím domácí vánoční cukroví pečené z kvalitních surovin bez náhražek – máslo, ořechy, poctivý domácí džem, kvalitní čokoláda. Cena 570 korun za kilo.“

„Stále přijímáme závazné objednávky na domácí vánoční cukroví. Doprava zdarma, platba až při předání. Cena za kilo 780 korun. Předání v prosinci: Česká Kamenice, Děčín, Ústí, Teplice, Bílina,“ stojí v nabídce na facebookových stránkách Ústečáci sobě.

„Prosím, nemáte doporučení na někoho, kdo peče na zakázku vánoční cukroví? Nerada bych naletěla,“ ptá se zájemce na facebookovém profilu LITOholky.

Kdo ale chce péct cukroví a pak jej prodávat, měl by mít živnost a provozovnu odpovídající parametrům daných zákonem.

„Kdo nemá živnostenský list a schválenou provozovnu pro výrobu potravin, neměl by na internetu vůbec svoje výrobky za účelem prodeje nabízet,“ upozorňuje Věra Tomková z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. „Kontrolujeme pouze provozovny, které musí splňovat požadavky všech právních předpisů,“ dodává.

Hygienici by mohli kuchyň a pekařku kontrolovat jen v případě, že by se někomu z cukroví udělalo zle. To je ovšem poměrně těžké dokázat.

„Každý člověk má možnost podat podnět na hygienickou stanici nebo kterýkoli dozorový orgán, který se zabývá bezpečností potravin. Do bytu pekařky můžu jít a odebrat vzorky v případě, že mám v ruce nějaké lékařské potvrzení, například mikrobiologické vyšetření pacienta,“ vysvětluje Věra Tomková s tím, že každý spotřebitel by měl sám zvážit, jestli si objedná vánoční cukroví od neznámého člověka na internetu.

Vánoční pečení „na kšeft“ však může postihnout Státní zemědělská a potravinářská inspekce mnohatisícovou pokutou.

Inspekce v kuchyni

Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) má povinnost zaregistrovat se každý výrobce potravin s propagací, tedy i ten, kdo nabízí vánoční cukroví na internetu. „Je na odpovědnosti každé osoby, aby svou činnost oznámila na místně příslušný inspektorát,“ upozorňuje Pavel Kopřiva, mluvčí Ústředního inspektorátu SZPI.

„Kontroly inspektoři dělají i po přečtení nabídek na sociálních sítích, pod zastřenou identitou mohou provést kontrolní nákup nebo kontrolovanou osobu přes její profil upozornit na nedodržení povinností,“ dodává mluvčí.

Inspektoři zpravidla chtějí vidět oddělenou kuchyň pro výrobu nabízeného zboží, zařízení podle hygienických norem, původ surovin, doklady o trvanlivosti, složení a alergenech zakoupeného zboží. Byť nechtějí být konkrétní, varují, že tento segment začíná být hlídán více než kdy dřív, a pokud se chce pekařka či pekař vyhnout nemalé pokutě a neplánované návštěvě člověka, který si rozhodně nepřišel nic koupit, měli by mít tyto dokumenty v pořádku.

Domácí pečení je stále oblíbenější. Bez živnostenského oprávnění už 14 let peče doma vánoční cukroví paní Petra z Ústí. Pečení má jako hobby a přivýdělek ke své práci.

„Někteří ze zhruba čtyřicítky zájemců se ozývají už v červenci, objednávky beru do poloviny listopadu. Mám většinou stálé zákazníky, ale zájem mají i noví,“ říká. Kilogram různých druhů cukroví letos prodává za 590 korun, což je o stovku méně než v loňském roce. „Musela jsem zlevnit. Vloni jsem chtěla 690 korun za kilogram, ale pro zákazníky to bylo hodně peněz,“ sdělila.

Právě příznivá cena může být důvod, proč si lidé koupí cukroví od amatérské pekařky. Ceny v severočeských cukrárnách se podle ankety MF DNES pohybují kolem 1 200 korun za kilogram, pokud objednávku učiníte v těchto dnech.

14. prosince 2017