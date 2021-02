Desítky hodin čekání na dálnici D8. Řidiči neví, zda náklad dovezou včas

Kamiony zdržoval problematický přejezd Krušných hor do Německa. Řidiči na dálnici stáli v koloně i několik hodin a kolegové před nimi jim dávali přes vysílačku zprávy o situaci o pár kilometrů dál. Další svými vozy obsadili předměstí Ústí nad Labem, kde čekali na otevření cesty k hranicím.

„Je to zacpané desítky kilometrů až do saské Pirny, už tady stojím 5,5 hodiny. Všechny přechody jsou v kopcích a stojí,“ uváděl dopoledne například Martin, který vezl cement do Drážďan. „Horší je, že kamiony zacpaly oba pruhy. Podívejte se, kdo tam stojí - Poláci, Maďaři a Rumuni. A stále sněží a sypač se sem nedostane. Stát tady tak můžeme celý den,“ zlobil se na D8 u Ústí Martin.



Řekl bych, že u Ústí je nás už tisíc. Čekám tu od pondělí, kdy se to rozjede. Josef Lucky řidič kamionu

Podle ředitele krajské dopravní policie Jiřího Ušáka právě stáním v obou pruzích řidiči kamionů situaci zhoršovali. „Nemohou tak projet osobní auta. Dokonce zablokovali na několika místech záchranářskou uličku. Dálnice byla totálně ucpaná kvůli nekázni několika profesionálů s neprofesionálním chováním,“ sdělil šéf krajské dopravky.

Pokutovat nezodpovědné cizince nebylo možné. „Všechno se dokumentuje a budeme to oznamovat,“ sdělil Ušák s tím, že od pondělí mají dopravní policisté v místě zesílené služby. Pohotovost zatím trvá do středečního rána.

Řidiči neví, zda náklad přivezou včas

Kvůli neprůjezdnému levému pruhu se z místa nemohly pohnout ani kamiony s nákladem, který se nesmí dlouho skladovat. V koloně u ústeckého Užína tak na pět hodin uvízl i Lukáš Kolínský, který ráno vyjel z Brna a v Ústí naložil spojovací a ochrannou chemikálii pro stavebnictví.

„Drážďany a okolí jsou zavřené, tak to bude asi na dlouho. Němci ale hranice otevírají jen na chvíli, pustí pár aut a zase to zavřou. V cisterně mám vodní sklo, už má 40 C° a jak to ztuhne, už to nikdo nevyndá. Uvidíme, jak brzy se to rozjede,“ sdělil Lukáš. „Nemám velkou naději, že to dovezu teplé. Ještě to bude zajímavé. Asi to budou muset v cíli zahřát párou, aby to šlo vyndat. Ale už to nebude ono,“ dodal Lukáš.

Přestože kamiony stály, na dálnici bylo živo. Šoféři si v mikrovlnkách ohřívali jídlo, další kouřili nebo se u kamionů myli. „Informace jsou na prd. Rádia se liší. Češi tvrdí, že hranice zavřeli Němci, Němci zase že to drží Češi. Ale kluci, co jedou domů, říkají, že tam jsou dálnice čisté,“ přemítal Petr, který v Kolíně naložil osobní vozy Toyota pro autosalony v Hamburku.

Spousta kamioňáků čekání v koloně vzdala a z dálnice sjeli, kam to šlo. „Všechno je plné, už to není kam píchnout. Řekl bych, že u Ústí je nás už tisíc. Čekám tu od pondělí, kdy se to rozjede, ale i dál jsou další nehody a kolony. Nyní jsou havárie u Erfurtu i Berlína. To bude na dlouho,“ řekl Josef Lucky, který vyjel z Hradiště do Erfurtu s chladiči do lodí.

Problémy se sjízdností dálnice D8 lze čekat kvůli mrazu a sněžení i v následujících dnech. Řidiči, kteří využívají dálnici při cestě například z Teplic do Ústí, musí častěji sledovat dopravní zpravodajství, zda sjezdy nejsou zablokované.