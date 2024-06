Město dva dny předem oznámilo velkou uzavírku, zmatení řidiči jezdí do zákazů

Uzavření hlavního tahu a objížďku přes druhý břeh Labe totiž samospráva oznámila v pátek 31. května. Zákazy začaly platit hned v pondělí 3. června a lidé, kteří nečtou tiskové zprávy města, byli značně zaskočeni.

„Je to nehoráznost takhle uzavřít průjezd centrem města a informovat o tom jen dva dny předem. Město se na nás vykašlalo a je mu úplně jedno, že tu najezdíme kvanta kilometrů zbytečně,“ rozčiluje se muž středního věku u cedule se zákazem vjezdu.

Na dopravní situaci ve městě pak lidé nadávají nejen v ulicích, ale i na sociálních sítích. „Kdo tohle schválil, tak doufám, že za to budou ‚padat hlavy‘, protože takhle totálně zavřít město přece není normální,“ zlobí se například Luděk Robl.

Místní také navrhují řadu možností, jak by mělo město objížďky řešit. „Když už to takhle inženýři vymyslí, proč je nenapadlo udělat v Mládežnické ulici obousměrný provoz? Usnadnilo by to místním obyvatelům parkování u jejich domů,“ píše na sociálních sítích uživatelka Adri Myšková.

Řada řidičů nejen vymýšlí, kudy by se dalo jet, ale také to sami zkoušejí. Někteří se pokoušejí projet přes areál nových mrazíren, tam se však velmi rychle objevila značka zákaz vjezdu. Jiní zase projíždějí v protisměru jednosměrnou částí Mládežnické ulice na sídlišti poblíž uzavřeného hlavního tahu a dostat se tak z centra města na most Generála Chábery.

„Dokonce po večerech některá auta zkoušejí projet přímo stavbou. Ale to se jim nevyplatí. Buď se musí vrátit, nebo je načapou měšťáci,“ popisuje všetečný senior venčící v lokalitě psa, co si někteří šoféři dovolí.

Policejní hlídky se tak nyní opravdu činí. Nestojí stále na jednom místě, ale monitorují různé lokality. „Kvůli uzavírkám nám přibylo hodně práce. Řada zákazů není jen v Mládežnické, Švermově a v jejich okolí, uzavřena je také Pokratická. To přináší problémy a více práce. Řešíme zákazy vjezdu nebo jízdy v protisměru v jednosměrce a rozdáváme pokuty. Vím, že to obyvatelům přináší komplikace, ale větší komplikací je, když v jednosměrce potkáte auto v protisměru,“ popisuje velitel litoměřické městské policie Ivan Králik.

Úpravy provozu se dotkly také parkování ve městě. Těsně po uzavření hlavního tahu totiž obyvatelé sídliště Cihelna neměli kde nechat své vozy – ulice Kubelíkova a Družstevní poblíž uzavřené Švermovy jsou po dobu oprav zobousměrněny, a tak v nich ubylo parkovacích míst.

Semafory tam být nemůžou

Město však místní nenechalo na holičkách a během několika dnů jim zajistilo náhradní prostor pro odstavování vozidel u nových mrazíren.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo najít společnou řeč s majitelem pozemků a poskytnout zdejším obyvatelům tuto provizorní možnost. Někteří sice v těchto dnech nemohou parkovat u svých domů, ale nebudou alespoň muset zdlouhavě hledat volné místo,“ sdělil místostarosta Jiří Adámek (ANO) s tím, že město má prostory pronajaté do 31. října, kdy by měly práce v lokalitě skončit.

Několik dní po uzavření hlavního tahu městem také samospráva k dopravní situaci vydala vysvětlující text, který odpovídá na nejčastější dotazy. Zde se lidé dozvědí, že Mládežnická ulice nemůže být zobousměrněna kvůli jejímu šířkovému uspořádání a celkové místní situaci.

Řidiči se také nedočkají semaforů na křižovatce před Tyršovým mostem s odbočkou na Mlékojedy, kde často čekají dlouhé minuty. „Úprava provozu v tomto místě, například v podobě semaforů, bohužel není možná z bezpečnostních důvodů. Dotčené orgány tak nevydají potřebná povolení,“ uvádí Radim Tuček z městského úřadu.