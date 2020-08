Další desetitisíce metrů zeleně u Ústí mají pohltit obří skladovací haly

Další dvě velké výrobně-skladovací haly mají podle záměru investora vyrůst do konce příštího roku v oblasti mezi Ústím a Teplicemi.

Na rozhraní ústecké části Všebořice a katastrálního území Chabařovic, v místě bývalého chabařovického letiště, je chce postavit pražská developerská společnost CPI Land Development.

Firma už na krajský úřad odeslala dokumentaci k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), do 14. srpna se k ní mohou vyjádřit dotčené obce, spolky a veřejnost. A některé z nich už avizují, že budou mít připomínky.

„Předmětem záměru je novostavba logistického, výrobního a administrativního areálu se dvěma výrobně-skladovacími halami, doplněná areálovými komunikacemi a parkovacími a manipulačními plochami. Součástí záměru je i nová okružní křižovatka v prostoru stávající křižovatkové větve dálnice D8, exit 74 Úžín,“ píše se v oznámení, které firma zaslala na úřad.

Zastavěná plocha hal má být téměř 13 tisíc metrů čtverečních, celková zastavěná plocha areálu pak více než 26 tisíc metrů čtverečních. Součástí záměru je i 245 parkovacích míst pro automobily.

„Jde o pozemky, kde bylo v minulosti místní letiště pro malá letadla. Plochy určené pro výstavbu jsou zčásti antropogenně (lidskou činností – pozn. red.) přetvořené. Umístění záměru je v souladu s územním plánem Chabařovic,“ stojí dále v oznámení.

S poslední částí ale nesouhlasí starosta Chabařovic Josef Kusebauch (SNK Evropští demokraté). Podle něj by totiž v těchto místech dle územního plánu měly být stavby občanské vybavenosti.

„Určitě to budeme připomínkovat. Víc k tomu ale teď neřeknu, jsem na dovolené,“ sdělil MF DNES. Ještě však doplnil, že město v této věci s developerskou firmou už delší dobu vede jednání.

Obří haly by se měly začít stavět už koncem roku

CPI Land Development chce haly začít stavět ve 4. čtvrtletí letošního roku, hotovo by mělo být nejpozději do konce roku 2021. Pro lokalitu bývalého chabařovického letiště se rozhodla především kvůli dobré dopravní dostupnosti a napojení na dálnici D8.

„Vzhledem k velmi malé vzdálenosti lokality od dálničního sjezdu a plánované nové okružní křižovatce lze předpokládat také minimální dopad dopravy vyvolané v souvislosti se záměrem na znečištění ovzduší v širším území. Také nepřítomnost obytné zástavby mezi dálnicí a záměrem je nespornou výhodou z hlediska negativních dopadů na obyvatelstvo,“ vysvětluje firma.

Zda v rámci řízení EIA uspěje, se teprve ukáže. Jisté ale je, že dokumentaci budou připomínkovat i některé spolky zabývající se ochranou životního prostředí. Své námitky k záměru chce zaslat například sdružení Stop tunelům.

„Určitě se k tomu vyjádříme, ale zatím nemohu být konkrétnější. V podobných případech jiných záměrů nám obecně vadí necitlivost těchto objektů ke krajině. Když je to v blízkosti zástavby, často je tam i větší hluková zátěž,“ upozorňuje místopředsedkyně sdružení Ladislava Filipová.

Ústecké šrouby se do EIA nepřipojí, je nezávazná

Do řízení EIA se naopak nepřipojí spolek Ústecké šrouby, který se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí v celém kraji.

„Ujmeme se toho, až to přejde do fáze, kdy se budou dělat např. výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů či vodoprávní řízení. Až poběží povolovací procesy, zúčastníme se jich. Mohli bychom se vyjádřit i v rámci řízení EIA, ale protože je to nezávazné, nikdo na to nemusí reagovat,“ uvedl předseda spolku Lukáš Blažej.

Haly na bývalém chabařovickém letišti nejsou jediné, které na Ústecku a Teplicku investoři plánují. Velkou vlnu nevole před časem vyvolala například plánovaná výstavba šesti obřích železobetonových hal v blízkosti Modlan a Rtyně nad Bílinou, o jejichž osudu momentálně rozhoduje kraj. Další haly mají vyrůst i nedaleko obce Kateřina na Modlansku.