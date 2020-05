O obchodním centru ve Střekově se nejspíš bude hlasovat v referendu

Střekovští politici na ně ovšem výsledky lidového hlasování budou chtít zatlačit – verdiktu, který lidé určí, by se podle nich měli držet i zastupitelé.

„Kolegové ze Střekova by chtěli využít podzimních krajských voleb a pokusit se vypsat referendum k této otázce pro občany Střekova,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

O stavbě, jejímž investorem je firma Saller Group, se hovoří několik let. Má své odpůrce i zastánce. Nesouhlasí s ní třeba lidé z přilehlých domů, podporu má naopak u vedení střekovské radnice, podle něhož je možnost nákupů v celé čtvrti zoufalá a nové centrum by to vylepšilo.

„Obchodní centrum je pro Střekov důležité a budeme se o tom snažit přesvědčit i městské zastupitele. Ti zas budou díky referendu znát názor Střekovanů,“ sdělil střekovský starosta Petr Vinš (Za lepší Střekov) s tím, že chápe, že spousta lidí by si zde představovala něco hezčího.

„Myslím ale, že to, co představila společnost Saller Group, je po řadě kompromisů maximum možného,“ dodal Vinš.

Nyní je tato záplavová lokalita tzv. bílou zónou, územní plán totiž nepočítá s jejím využitím. Na opuštěném travnatém prostoru tak parkují pouze auta.

„V červnu budeme zastupitelům předkládat soubor několika změn územního plánu a bude zde i otázka, jak využít toto území. Bude na rozhodnutí zastupitelů, jak toto území v budoucnu využít, zda se zde bude moci stavět, nebo ne. Budeme o tom jednat. Zastupitelé mohou například říci, že zde bude park. Ale nechci předjímat. Snaha obyvatel Střekova byla, aby zde bylo obchodní centrum,“ uvedl Nedvědický.

Nesmí zde být jen primitivní velká hala s obchody

Městský opoziční zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí) navrhuje, aby zde kromě obchodů vznikly i byty.

„Je to centrum města, tedy nejhodnotnější prostor. Je tak žádoucí mít zde kombinovanou funkci, tedy obchod i bydlení. To znamená, že zde může vzniknout Lidl, ale musí splňovat podmínku, že nad ním budou byty. Nesmí zde být jen primitivní velká hala s obchody obklopená parkovištěm. To patří na periferii,“ zmínil Krsek.

Mezi obyvateli Střekova, kde žije 13 tisíc obyvatel, nedávno proběhlo dotazníkové šetření. V něm se většina z 200 účastníků vyslovila pro stavbu, anketa však není pro střekovskou radnici ani ústecký magistrát závazná.