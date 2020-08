Obecné ohrožení to nebylo, řekl soud a snížil trest za zběsilou jízdu Ústím

„Tato právní kvalifikace je takzvaně na vodě. Nemáme dostatečné důkazy, abychom mohli jeho jednání kvalifikovat jako obecné ohrožení,“ sdělil předseda odvolacího senátu Tomáš Plha. Fakt, že okresní soud Kubátovo počínání kvalifikoval jako obecné ohrožení označil přímo za alarmující.

„Pro takové právní závěry neměl soud prvního stupně podklad v učiněných skutkových zjištěních,“ poznamenal Plha. „Musí se jednat o jednání obecně nebezpečné, kdy z něho musí bezprostředně hrozit obecně nebezpečné následky, což v tomto případě nebylo,“ uvedl Plha.

„Ano, obžalovaný jel rychle, ale z kamerových záznamů, které máme k dispozici, není patrno, že by ohrozil nějaké vozidlo nebo člověka,“ doplnil soudce s tím, že podle judikatury se navíc musí nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví týkat minimálně sedmi lidí.

Kubát policistům ujížděl 25. ledna odpoledne. Nechtěl se nechat zkontrolovat, protože měl v tu dobu už poněkolikáté uložený zákaz řízení. Odvolací soud proto potvrdil odsouzení za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Kvůli autu, které podle senátu Kubát svou jízdou prokazatelně poškodil, mu přidal ještě poškození cizí věci.

Za této právní kvalifikace je dvouletý trest maximem. „S ohledem na výrazně negativní trestní minulost, kdy je obžalovaný speciálním recidivistou právě ohledně maření výkonu úředního rozhodnutí, je nutné postihnout ho trestem na samé horní hranici,“ podotkl Plha.

Kubát má skoro dvacet záznamů v rejstříku trestů a přes dvacet přestupků v evidenční kartě řidiče. Trestnou činnost páchal i v Německu, kde se podle svých slov snažil začít nový život.

V současné době je ve vězení, kde si odpykává dvouletý trest právě za maření výkonu úředního rozhodnutí a krádež. Tyto činy spáchal ještě před lednovou jízdou.

Senát dnes zároveň Kubátovi snížil i trest zákazu řízení, konkrétně ze sedmi let na dva roky. Vzal v potaz už dříve uložený zákaz, který Kubátovi doběhne až poté, co opustí vězení, což by mělo být v roce 2024.

„Lze předpokládat, že trest zákazu řízení tedy vykoná někdy v roce 2030, což my pokládáme za dostatečné,“ podotkl Plha. Dnešní verdikt je pravomocný.

O zranění policisty neexistují kamerové záznamy

Kubát v lednu ujížděl hlídkám vysokou rychlostí, přičemž například projel v protisměru jednosměrku. V Herbenově ulici narazil do jiného vozu a v ten moment z auta vystoupila jeho přítelkyně.

Pronásledující policisté vypověděli, že na tomto místě běželi ke Kubátovu autu a snažili se ho z něj dostat ven, přičemž Kubát navzdory tomu začal znovu ujíždět. Jeden z policistů dokonce tvrdil, že mu Kubát při couvání zatlačil na koleno a vážně ho zranil.

Kolem této situace stále panují rozpory. Kubát od začátku tvrdí, že se k jeho autu vůbec nepřiblížili. Neexistují kamerové záznamy, kamera v policejním autě prý nefungovala.

O zranění policisty se nakonec kvůli neprokázání nepsalo ani v obžalobě. Pokud jde o snahu policistů dostat muže z auta, už okresní soud situaci poněkud zobecnil. Odvolací soud ji vypustil s tím, že spíše věří Kubátově verzi.

Podle Plhy dostupné kamerové záznamy, které ovšem neukazují přímo na Kubátovo auto, odhalují, že policisté byli mimo svůj vůz jen pár sekund a že je tedy obtížné uvěřit tomu, že by stihli nějak zasáhnout.

Před okresním soudem dříve vypovídala i svědkyně, která tehdy centrem projížděla, přičemž vezla i dvě malé děti. Podle ní ji rychle projíždějící Kubát přímo ohrozil. To se ale podle senátu nepodařilo prokázat.

„Máme za to, že vycházela spíše ze svých subjektivních pocitů, že se mohla cítit ohrožená. Nebylo prokázáno, že by tam došlo k bezprostřednímu ohrožení,“ podotkl Plha.

Kubát, jenž ujíždění už dříve označil za zkrat, pak z Herbenovy ulice pokračoval dál až do ulice Londýnská, kde svůj vůz zaparkoval a kde ho policisté následně zadrželi.