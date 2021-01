Nádoby na bioodpad byly plné plastu i skla, město je proto z ulic stáhlo

Město Ústí nad Labem po necelých čtyřech letech stáhlo z ulic nádoby na bioodpad. Mohou za to nepořádní obyvatelé, kteří do popelnic házeli nevhodný odpad. Mnohdy v nich končil třeba plast nebo sklo. Lidé nyní mohou bioodpad vozit už jen do sběrného dvora ve Všebořicích.