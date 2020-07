Ústečané nevěří magistrátu, bojí se nové ubytovny pro sociálně problémové

Lidé se bojí, že jim zástupci města lžou, tajně chystají běžnou ubytovnu a do Čelakovského ulice přijdou problémoví sociálně slabí.

„Máme z toho strach, jednu ubytovnu jsme tu zažili. Přes bytové družstvo se obrátíme na ministerstvo, protože s tím nesouhlasíme. A je korektní, aby se udělalo referendum, město by mělo nejprve znát názory lidí,“ uvádí předseda bytové samosprávy nájemníků z nedalekého paneláku Karel Sýkora.

Problematická ubytovna zde byla v době, kdy dům vlastnila firma CPI Byty. V roce 2013 ho za 6 milionů koupilo město a chtělo tu vybudovat 39 malometrážních startovacích bytů pro rodiny s dětmi.

Město objekt CPI dosud splácí, ale změnilo plány. Už tu nebudou byty pro mladé, ale objekt má být upraven na 32 bytů, z toho 16 pro seniory v horní části domu a 16 pro zaměstnance města, například pro městské strážníky.

Politikům se ale o záměru nedaří přesvědčit místní. Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) na setkání s obyvateli lokality upozornil, že město už má projekt i stavební povolení za téměř 590 tisíc korun.

„Město nemůže tyto peníze hodit do koše. Rozumím vašim obavám, ale město by sem nenastěhovalo nikoho, kdo by dělal problémy. Kromě zaměstnanců by zde bydleli senioři, kteří potřebují pomoc, máme žalostně málo bytů... Když nesouhlasíte, obrátit na ministerstvo se můžete stejně jako udělat referendum,“ sdělil Vlach.

Oprava zdevastované ubytovny má stát 32,5 milionu korun, maximální dotace ministerstva pro místní rozvoj by mohla dosáhnout 16,5 milionu korun. A na svoji polovinu nákladů chce město žádat úvěr.

„Celé roky do Krásného Března neinvestujete a přijdete, když tu chcete mít ubytovnu. Po našich zkušenostech prostě máme strach. Proč jste se nás nezeptali předem? Prostě vás náš názor nezajímá,“ řekla na setkání s Vlachem paní Romana.

Zbořte dům, ušetříte a bude klid, navrhují místní

„Nic tu neopravujete, chodníky jsou rozbité a opravu Corsa (obchodní komplex) slibujete roky. Bydlet zde mají chudí senioři a za nimi se potáhnou desítky lidí. To známe,“ řekl starší muž.

Místní se bojí a nepřesvědčilo je ani to, že jim Vlach nabídl, aby jimi vybraný zástupce spolupracoval při výběru nájemníků. „Remcalů se už komisí nezbavíte. Nám klesají ceny nemovitostí a odejít odtud už nemůžeme. A dál se sem stěhují další nepřizpůsobiví lidé a dál ceny bytů i domů klesají,“ zlobila se další žena.

Podle místních by bylo nejlepší dům zbořit. „Tak to dělají v Mostě. Likvidace dvou nízkých paneláků je stála 3,2 milionu korun. Zbořte to, ušetříte a bude klid. Nebo postavte parkoviště se závorou, to opravdu pomůže,“ navrhl Sýkora.

Podle Yvety Tomkové, starostky Neštěmic, pod niž čtvrť Krásné Březno spadá, ještě oprava domu jistá není, protože dotace nebyla schválena.

„Pokud by to nevyšlo, požádám město, aby panelák předalo do naší správy, my bychom ho opravili a byly by zde obecní byty,“ přiblížila Tomková. Na zastupitelstvu se jí podařilo prosadit, aby měla právo veta při výběru nájemníků.