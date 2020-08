Oprava Benešova mostu v Ústí na Labem bude stát o 300 milionů více

„Finanční prostředky na opravu Benešova mostu se navyšují na 501 milionů korun včetně DPH,“ sdělil po dnešním jednání rady kraje náměstek hejtmana Martin Klika.

„Bohužel jsme zjistili, že na mostě je daleko více různých sítí, takže provizorní lávka, na kterou je bude potřeba během opravy přeložit, se musí postavit mnohem širší. A je problém i s některými pilíři, bude muset dojít k jejich sanaci,“ přiblížil Klika.

Kromě toho, že lávka musí být nosnější a širší, město Ústí chce, aby byla i pro pěší, a Ředitelství vodních cest (ŘVC) zase trvá na tom, že oprava musí proběhnout za plného provozu řeky.

„A vzhledem k tomu, že most je umístěn do zatáčky, tak ŘVC požaduje rozpětí pilířů lávky 60 metrů, což zase znamená obrovské náklady, protože konstrukce musí být mnohem silnější,“ uvedl další náměstek hejtmana Ladislav Drlý (KSČM).

Nejzávažnější ale podle něj je to, že i oba pilíře Benešova mostu, který byl postaven před 84 lety, jsou natolik poškozené, že je nutné udělat jejich celkovou rekonstrukci.

„Na ústecké straně to bude dost velký problém, protože je na to minimální prostor. U silnice I/13 je na to asi jen 5 metrů. Stojí zde pilíř, je zde hrana protipovodňové vany a uprostřed mezi tím vede metrová centrální kanalizace města. To se nesmí poškodit, jinak by z toho byl obrovský malér,“ poznamenal Drlý.

Kraj prý zvažoval i stavbu nového mostu, ale než by došlo ke změně územního plánu a generelu města, mohlo by uplynout i 10 let. A je otázkou, jak dlouho most ještě vydrží.

Ke zdržení však může dojít i tak. O navýšení peněz na opravu musejí rozhodnout krajští zastupitelé na zářijovém zasedání, posledním před volbami. Kraj totiž bude muset sáhnout do plánovaného úvěru 1,5 miliardy na jiné věci a některé vyřadit. Pokud to zastupitelé neschválí, bude si muset s nastalou situací poradit až nové zastupitelstvo po volbách.

„Budeme hledat nějaké dotace, ale je důležité, aby zastupitelé řekli, zda 500 milionů na most ano, nebo ne. Budu chtít, aby se rozhodlo a oprava se dále neprodlužovala. Když vše půjde hladce, na konci roku může být dokončena projektová dokumentace a na jaře se bude pracovat na stavebním povolení. Musíme začít dřív, než most spadne,“ dodal Drlý.

Původně měla začít oprava už letos, momentálně se počítá se zahájením prací nejdříve v roce 2022.