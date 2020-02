Ústí chce mít plnicí stanici a první tři autobusy na vodík už příští rok

„Dotace byla sto milionů korun, z toho 66 milionů získal Unipetrol na plnicí stanice v Praze a v Litvínově, my jsme vybojovali třicet milionů,“ potvrdil ve středu ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

V současnosti se cena vodíkových stanic ve světě pohybuje v přepočtu od 25 do 50 milionů korun.

„My bychom se chtěli blížit třiceti milionům, aby si dopravní podnik nemusel zajišťovat úvěr na stavbu,“ řekl primátor s tím, že výběrové řízení připraví Cheminvest, projektová dokumentace by měla být hotová zkraje příštího roku a na jeho konci má stanice stát.

„Není to nic složitého, v podstatě je to zásobník s plynem a kompresory, které to stlačují. Jen se tam nesmí jiskřit,“ podotkl Nedvědický.

Vodíková doprava je velmi ekologická, ale zatím i drahá. Kilo vodíku stojí 7 eur (175 korun), a zatímco cena běžné autobusové dopravy je 32 až 34 Kč/km, u vodíkového autobusu je přes 35 korun.

Vodík Nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek.



Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.



Hoří namodralým plamenem.



Má široké praktické využití jako zdroj energie, redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii nebo jako náplň meteorologických a pouťových balonů.



„Od Spolchemie bychom měli mít příznivější garantovanou cenu a podle odhadů na evropském trhu má nákladovost této dopravy během deseti let klesnout o padesát procent,“ upozorňuje ale primátor.

Vodík vzniká ve Spolchemii jako vedlejší produkt moderní membránové elektrolýzy a první veřejná plnicí stanice tak bude u ní.

„Naše roční produkce zhruba dvacet milionů metrů kubických dává několikanásobnou rezervu pro využití jako ekologického paliva v ústecké MHD,“ řekl mluvčí firmy Jan Charvát.

Město už podalo i žádosti o dotaci na pořízení pěti vodíkových autobusů a příští rok by mělo mít aspoň tři. Jeden stojí kolem dvaceti milionů.

„Jezdí například v Německu, Portugalsku a v Londýně mají na plyn doubledeckery. Dojezd na jedno doplnění nádrže je kolem 350 kilometrů,“ doplnil primátor Nedvědický.

Jeden z prvních sériově vyráběných vodíkových automobilů je Hyundai Nexo: