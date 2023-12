V kraji chybějí řemeslníci či svářeči, absolventi mívají vysoké požadavky

Stejný trend vnímá na trhu práce i náborová agentura Randstad. „Obecně platí, že největší poptávka je na trhu práce s výjimkou IT segmentu po modrých límečcích, tj. po pracovnících vykonávajících manuální profese. Ústecký kraj není výjimkou, i tady zaměstnavatelé nejvíce poptávají dělníky,“ doplnila manažerka regionální pobočky v Ústí nad Labem Alena Zahrádková.

Úřad práce evidoval v říjnu v Ústeckém kraji více než 30 tisíc uchazečů o práci – nejvíce jich bylo na Chomutovsku, a to téměř 18 procent. Nejméně jich bylo naopak na Litoměřicku. Co do profesního složení uchazečů eviduje úřad zejména pomocné a nekvalifikované pracovníky a také pracovníky ve službách a prodeji. Jde například o prodavače, obchodní zástupce, kuchaře či číšníky a servírky. Dobré a zkušené řemeslníky a odborné pracovníky, takzvané „modré límečky“ podle barvy pracovní košile, byste na úřadu práce hledali marně.

„Mezi nejžádanější profese v tomto regionu patří zejména montážní dělníci výrobků a zařízení, řidiči nákladních automobilů a autobusů, slévači, svářeči a příbuzní pracovníci, kováři, nástrojáři nebo třeba kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby,“ popsala Beránková, po kom je nyní poptávka. Podle údajů Randstadu chybí také elektrikáři nebo elektromechanici.

V jiných krajích se však situace může lišit. „Celostátní trendy – nízká míra nezaměstnanosti, poptávka po IT specialistech nebo nedostatek modrých límečků – jsou stejné, mezi regiony však existují rozdíly vyplývající ze struktury jejich ekonomiky,“ vysvětlila Zahrádková.

Například v Praze, kde sídlí vedení řady firem, je tak zvýšená poptávka po manažerech. Zahrádková také podotýká, že velké rozdíly mohou být i v rámci jednotlivých regionů. „V současné době například na Ústecku čtyři pětiny našich klientů zaměstnance nabírají, zatímco na Chomutovsku nábory odkládají nebo počty zaměstnanců dokonce snižují,“ řekla Zahrádková za Randstad.

Na řadu míst nemají uchazeči kvalifikaci

Některá místa se v kraji dlouhodobě nedaří obsadit. „Jde například o profese v oborech, jako je strojírenství a výroba, doprava a logistika, zdravotnictví,“ uvedla Beránková.

Příčin je podle ní více. „Jedním z důvodů je, že uchazeči o zaměstnání z těchto oborů nejsou, případně nesplňují kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na výkon specifických pracovních pozic,“ vysvětlila. Problematický podle ní může být také vícesměnný provoz nebo různá zdravotní omezení, která mají uchazeči o práci.

O některé pozice je naopak v kraji zvýšený zájem, podle údajů Randstadu hledá v současnosti nejvíce uchazečů o práci místo skladníka. „V tomto období jsou jejich šance tradičně o něco vyšší, protože předvánoční trh vytváří nové pracovní příležitosti právě v sektorech jako logistika či e-commerce,“ řekla Zahrádková.

Absolventi jsou perspektivní, ale drazí

Specifickou skupinu představují na trhu práce absolventi. Podle Beránkové o ně mají zaměstnavatelé zájem. „Nejsou zatíženi negativní pracovními návyky a při investování do kvalitního zaučení mohou zaměstnavatelé získat perspektivní pracovní sílu,“ uvedla.

Mnoho společností připravuje pro absolventy nástupní programy, které jim umožní plynulejší nástup do firmy a efektivní zaučení. Patří k nim například ústecká Spolchemie. „Pro absolventy vysokých škol nabízíme trainee program, který usnadňuje přechod ze studentského do pracovního života,“ řekl personální ředitel společnosti Jan Chudoba a dodal: „Nový zaměstnanec absolvuje ‚kolečko‘ po vybraných odděleních nebo provozech a získá tak lepší představu o svém budoucím profesním směřování.“ Program trvá tři až šest měsíců a zájem o něj podle Chudoby v posledních letech roste.

Vstup absolventů na trh práce však mohou zkomplikovat jejich vysoké požadavky. Zahrádková říká, že mzdová očekávání absolventů bývají často až příliš vysoká a firmy s výjimkou IT sektoru jim nezřídka nemohou vyhovět. Větší nároky mají absolventi také na podíl práce z domova a rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Podle Beránkové však vysoké požadavky nepředstavují plošný jev. „Jsou absolventi s vyššími nároky a pak je značná skupina těch, kteří mají reálné požadavky,“ vysvětluje.