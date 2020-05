Ústecký kraj uvolnil 70 milionů pro drobné podnikatele, uspějí nejrychlejší

„Ale v systému vidíme i některé duplicitní žádosti, nelze tak nyní říci, že o podporu kraje požádalo přesně 3 750 živnostníků,“ řekla Iva Tomešová, krajská vedoucí oddělení projektů.



Celkem kraj na tento příspěvek uvolnil 70 milionů, pro každý okres je určeno 10 milionů korun. V každém uspěje prvních 400 žadatelů.



„Pořadí žádostí je určeno časem, kdy se zájemce přihlásí. Je to stejné jako u kotlíkových dotací, žádné upřednostňování žádostí není možné,“ řekl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).



Žádosti se podávají jen elektronicky, nejsou omezeny profesí. Podmínky jsou celkem benevolentní - živnostník musí podnikat v kraji a držet živnost do konce roku 2020.

Dále nesmí mít více než pět zaměstnanců. Žadatelé také museli nejprve splnit podmínky v žádosti o příspěvek 25 tisíc korun od státu a doložit čestné prohlášení, že byli koronavirovou krizí zasaženi na tržbách.



Právě rychlost a podmínka vyřízení i státní podpory je pro řadu podnikatelů komplikací.



„O podporu od kraje bych chtěl požádat, ovšem vzhledem k tomu, že je vázaná na úspěšné získaní státní podpory, mám asi smůlu. O příspěvek od státu jsem totiž ještě nepožádal a vzhledem k tomu, že u kraje uspěje omezený počet co nejdříve přihlášených lidí, úspěšný asi nebudu,“ říká Pavel, klempíř z Ústí nad Labem. Podobně uvažuje truhlář Petr z Děčína.



Nadějí pro ty, kteří by žádost včas nestihli vyhotovit, je menší počet žádostí. Kdyby se v některém okrese přihlásilo méně živnostníků než stanový limit, vyhoví kraj žádostem z jiných okresů.



„Já ale myslím, že peníze v jednotlivých okresech určitě budou vyčerpány. Obracela se na mne řada podnikatelů a zájem podle mne bude veliký. Možná takový, že během několika hodin bude pomoc kraje vyčerpána,“ míní Klika.



Systém je to špatný, kritizuje opozice

Podle opozice mělo mít mnohem více živnostníků šanci podporu získat. „Jsme rozhodně pro tuto pomoc, ale neměla se dělat systémem, kdo dřív přijde, ten dříve mele. Úspěšnější tak budou ti, kdo mají výkonné počítače nebo jednodušší přístup k nim,“ sdělil opoziční zastupitel Jiří Kulhánek (ODS).

Podle něj měli podnikatelé žádosti posílat déle, pomoc měla být například 12 tisíc korun, ale naději by tak mělo 800 žadatelů v každém okrese. „Bylo by to mnohem spravedlivější. Tímto stylem se uspokojí třetina živnostníků a dvě třetiny budou zklamané,“ dodal Kulhánek.



Velký zájem kraj od začátku očekával. „Proto se sytém také před spuštěním několikrát testoval, aby nezkolaboval,“ přiblížil Klika.



Program pomoci pro živnostníky se všemi dokumenty byl na webu kraje otevřen již 9. dubna. „Volali od té doby stovky lidí a řada z nich tak byla připravena. Dnes v prvních vteřinách byl nápor žádostí velký,“ řekla po poledni Tomešová.



Kraj žádosti přijímá do konce příštího týdne, podle Tomešové bude ale všech 28 tisíc žádostí vyčerpáno již za několik dní.