Ústecký krajský úřad nepracuje efektivně, mohl by šetřit, vyzývá opozice

Odkud by měli lidé podle auditu odejít po sloučení odborů strategie, přípravy a realizace projektů a regionálního rozvoje by mělo odejít 16 lidí

po sloučení vybraných oddělení odboru školství, mládeže a tělovýchovy s oddělením správním, organizací a koncepcí a oddělením pro mládež, tělovýchovu a volný čas by mělo odejít 9 lidí

odbor kanceláře hejtmana by mělo opustit 6 lidí

po sloučení oddělení mediální komunikace a vnějších a zahraničních vztahů by mělo odejít 5 lidí

odbor zdravotnictví by mělo opustit 5 lidí

po sloučení oddělení přestupků a ekonomiky s oddělením kultury by měli odejít 3 lidé

po sloučení oddělení kontroly a realizace projektů s oddělením veřejnosprávní finanční kontroly by měli odejít 3 lidé

po sloučení oddělení sociálních služeb a oddělení plánování a rozvoje služeb by měli odejít 2 lidé

oddělení sociální práce by měli opustit 2 lidé

zrušením odboru všeobecné kontroly a stížností by měl odejít jeden člověk

z odboru investic by měl odejít jeden zaměstnanec

přibýt by měl naopak 1 architekt na odbor informatiky a organizačních věcí a 1 personalista zastřešující zavedení komplexní personální práce Zdroj: audit společnosti Deloitte