Ústecký kraj chce převzít městské nemocnice v Rumburku a Litoměřicích

V případě litoměřické nemocnice je její odkoupení krajem a převod pod Krajskou zdravotní (KZ) téměř vyřešen. I o rumburskou nemocnici má Krajská zdravotní, stoprocentní akciovka kraje, dosud spravující pět největších nemocnic v regionu, zájem.

Ovšem podle informací MF DNES nemusí být jediná. Konkurzní správkyni rumburské Lužické nemocnice, která je v úpadku, může poslat nabídku další zájemce. Termín stanovila Martina Jinochová Matyášová na 16. hodinu 30 dubna. A krajem utajovaná suma za nemocnici nemusí stačit.

„Rada kraje doporučuje zastupitelům se do výběrového řízení přihlásit. O částce se zatím bavíme. Máme odhad, jaká by suma mohla být a bude předložena zastupitelstvu,“ upozornil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

„Ještě to budeme projednávat s předsedy jednotlivých klubů, ale já věřím, že jejich podpora zde bude. Na druhou stranu, když zastupitelstvo schválí, že nabídku podáme, ještě to neznamená, že kraj musí být vybrán,“ dodal hejtman.

Rumburská nemocnice je v úpadku od loňského srpna. Objekty s vybavením špitálu konkurzní správkyně ocenila na 63 milionů a chce je prodávat obálkovou metodou.

Městu Rumburk, které za posledních 15 let do zařízení investovalo zhruba 200 milionů korun a už provoz nezvládalo financovat, se nepodařilo najít strategického partnera. Dokonce ani za přispění vlády se dosud nepodařilo uzavřít dohodu s krajem na odkoupení, nebo převzetí.

Komplikací je i nouzový stav. Termín podání nabídek se blíží, zastupitelé měli otázku nemocnic projednávat už v pondělí, ale kvůli pandemii koronaviru se sejít nemohli. Platí totiž zákaz shromažďování obyvatel.

„Zastupitelstvo se ale ke schválení sejít musí. Kdyby se to v dubnu nepodařilo, vyprší termín podání nabídek, což bychom nechtěli. Situaci řešíme s ministerstvem vnitra a věřím, že se cestu podaří najít. Kdyby pandemie onemocnění COVID-19 trvala déle, i Lužická nemocnice by totiž měla být zapojena do celého systému nemocnic, které v kraji máme,“ sdělil hejtman.

Mnohem jednodušší situace je v případě městské litoměřické nemocnice, kde již na konci loňského roku bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi městem a krajem. Předběžně byla cena odhadnuta na 80 milionů korun, ale přesnou sumu určí znalecké posudky kraje a KZ.

„To bude mnohem jednodušší, zatím jsou odhady naše i Litoměřic a budeme o tom hovořit. Myslím si, že se dohodneme. Tak, jak je vše předjednané, si myslím, že to bude ku prospěchu jak občanů Litoměřic, tak nemocnice. A město přijde o finanční zátěž,“ řekl hejtman.

Spolupráci s litoměřickou nemocnicí si hejtman chválí

„Musím říci, že už nyní se nám daří dobře spolupracovat s nemocnicí, kdy potřebujeme pomoc kvůli současné situaci v litoměřickém domově U Trati, který je v karanténě,“ dodal hejtman.

O ceně za nemocnici hovořit nechtěl. „Ale nijak dramaticky se nezmění,“ ujistil Bubeníček s odkazem na oněch 80 milionů korun.

O změně vlastníka litoměřické nemocnice pro 150 tisíc obyvatel město uvažovalo delší dobu kvůli rostoucím investicím. To se ale nelíbilo zaměstnancům ani obyvatelům a několikrát protestovali. Nakonec však převzetí KZ nebrání.

„My jsme připraveni vše schválit 23. dubna na zastupitelstvu, soudní znalec už by měl mít všechny podklady. Domluvili jsme se, že budovu kraji převedeme bezúplatným převodem a nemocnice se prodá podle ceny znaleckého posudku,“ přiblížil litoměřický místostarosta Karel Krejza (ODS). Ani on nechtěl přesnou cenu komentovat.

„Peníze za prodej pro město chceme. Zhruba kolem 80 milionů by tu mohlo zůstat,“ dodal místostarosta.