Po krizi si už můžeme lidi vybírat, pochvalují si firmy v Ústeckém kraji

„Situace na trhu práce je ovlivněna propouštěním některých společností. Při výběrových řízeních máme nyní lepší výběr,“ pochvaluje si například Martin Vošta, ředitel společnosti Ryko, která se věnuje opravám nákladních železničních vagonů a jež je třetím největším zaměstnavatelem na Děčínsku.

„Hlásí se lidé, o kterých se nám v době před pandemií ani nezdálo. Jsme za to rádi, nabíráme šikovné a pracovité Děčíňáky,“ dodává Vošta.

Podobně vidí situaci i vedení firmy Mikov Mikulášovice, světového výrobce nožů. „Situace už není tak kritická, jak byla ještě na počátku roku, kdy noví zaměstnanci na trhu práce prakticky nebyli,“ připouští mluvčí společnosti Bedřich Jetelina.

Jedním dechem ale dodává, že je stále problém sehnat opravdu kvalifikované lidi. „Pokud okolní firmy propouštějí, tak samozřejmě v první řadě nepropustí své nejlepší zaměstnance. Proto takových lidí bude zřejmě dál nedostatek,“ myslí si Jetelina.

„Poptávka po práci určitě stoupla,“ souhlasí i personální ředitel řetenické sklárny AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal.

„Ale vzhledem k tomu, že jsme nikdy neměli problém sehnat nového člověka z venkovního prostředí, tak bych řekl, že jediná změna je nyní v tom, že máme na volná pracovní místa, kterých je obecně velice málo, více zájemců než v dobách před koronavirem,“ řekl Sehnal.

Jak podotkl, firma si svých lidí váží, a proto je ani v době koronavirové pandemie nepropouštěla.

„Zatím došlo jen k tomu, že několik zaměstnanců odešlo ze svého vlastního rozhodnutí, většinou kvůli stěhování do jiného regionu. Žádné propouštění ale nechystáme,“ sdělil Sehnal s tím, že lidé v době krize důsledně dodržovali všechna bezpečnostní a hygienická opatření.

Počet lidí v evidenci úřadu práce v Ústeckém kraji stále stoupá 2019 2020 duben 25 128 26 951 květen 23 676 28 404 červen 22 398 29 191 červenec 22 906 30 339 Zdroj: Úřad práce

„Musím říci, že kázeň zaměstnanců a jejich morálka je na velmi dobré úrovni. Ale samozřejmě se dál obávají toho, že se tady může nějaký případ nákazy objevit a může to mít velké následky v podobě karantén a dalších omezení.“

Morálku svých zaměstnanců ocenila i společnost Mondi Štětí, přední světový výrobce papíru a obalových materiálů.

„Nic neprověří vztahy lépe než opravdová krize a my jsme s potěšením zjistili, že naši zaměstnanci opravdu dokážou táhnout za jeden provaz a pracovat s obrovským nasazením i mimo jejich komfortní zónu. V době akutní krize se z důvodu udržení nepřetržitého provozu dokonce rozhodli, že nebudou opouštět brány závodu, aby předešli případné nákaze,“ řekla mluvčí firmy Milena Hucanová.

„Způsob, jakým se postavili ke krizové situaci a potřebám regionu, vidíme jako jasný důkaz dobrých vztahů a loajality, které si velice vážíme,“ dodala Hucanová.

Propouštět zaměstnance prý rovněž nemuseli. „Za poslední měsíc se zájem o práci u nás držel na stabilní úrovni. Nebyli jsme nuceni snižovat pracovní úvazky, naopak máme v rámci náborů otevřeno hned několik pozic,“ nastínila.

Stále trvá zájem firem o kvalifikované pracovníky

Propouštět se nechystají ani v Mikulášovicích a v děčínském Ryku. „Naopak, v posledních měsících jsme nabrali další více než desítku lidí. To spíš hledáme šikovné dělníky s pracovní praxí ve strojírenství, zejména zámečníky,“ potvrdil Vošta.

Počty svých zaměstnanců nemusela při pandemii snižovat ani ústecká Spolchemie. „Naopak, na některé pozice stále hledáme kvalifikované pracovní síly,“ sdělil mluvčí firmy Jan Charvát s tím, že dopady krize se ve firmě v oblasti lidských zdrojů nijak výrazně neprojevily.

Chemický průmysl totiž vyžaduje práci kvalifikovaných odborníků. „A ty si z velké části vychováváme a vzděláváme sami. Z těchto důvodů nevyužíváme ani agenturní či zahraniční pracovníky,“ doplnil Charvát.

Levnou pracovní sílu ze zahraničí nezaměstnávají ani v dalších firmách na severu Čech. „Naše požadavky na zaměstnance zahrnují schopnost pracovat v týmu, domluvit se a číst česky. To vylučuje zaměstnávání cizinců. I když je to možná ekonomicky zajímavé, narušilo by nám to systém kvality a naši spolehlivost navenek,“ vysvětlil za Ryko Martin Vošta.

„Většina našich zaměstnanců pochází z okolí závodu, zahraniční pracovníky nevyužíváme,“ dodal za Nexen Tire Europe působící na Žatecku její mluvčí Ivan Dzido.