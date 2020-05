Teplická sklárna AGC propustí stovky lidí, klesá poptávka automobilek

ANKETA: Jak na firmy v kraji dopadá krize Museli jste kvůli koronavirové krizi omezit nebo přerušit výrobu? Dají se už vyčíslit ekonomické dopady koronaviru na vaši společnost? Kolik jste museli propustit lidí, nebo plánujete propouštění? Nexen Tire, Žatec

Výrobce pneumatik částečně pozastavil výrobu a vykonává jen nejnutnější práce. Část zaměstnanců je doma, jiní si vybrali volno a další do práce chodí a zajišťují nejnutnější obsluhu. „V tuto chvíli neumím říci, kdy najedeme na plnou výrobu. Očekáváme ale, že to bude v řádu dnů, maximálně týdnů,“ řekl mluvčí firmy Ivan Dzido s tím, že ekonomické dopady prozatím vyčíslit neumí. „Propouštět jsme ale nemuseli a ani to neplánujeme,“ dodal. Glencore Agriculture Czech, Ústí nad Labem

Potravinářská firma nemusela v souvislosti s koronavirem nijak omezovat výrobu a pandemie by se neměla dotknout jejích zaměstnanců. „Nepropouštěli jsme a ani to neplánujeme,“ sdělila jednatelka Aneta Martišková. Ekonomické dopady se prý nedají predikovat. „Vyvíjíme maximální úsilí, aby byly co nejnižší,“ doplnila. AGC Flat Glass Czech, Teplice

Firma odstavila linku na výrobu skla pro výrobu autoskel, ostatní provozy jedou dál. „Dál čekáme na objednávky od výrobců autoskel. Zatím se nedá říci, jak dlouho to potrvá. Škoda i Hyundai jedou jen na dvě směny, čili je to otázka dnů, ale možná i týdnů,“ míní personální ředitel Libor Sehnal. Ekonomické dopady prý zatím nelze vyčíslit a zaměstnanci, kterých se odstávka týká, zůstali doma s 60 % platu. „Nepropustili jsme ale nikoho a ani se k tomu nechystáme,“ ujistil Sehnal. Ryko, Děčín

Firma zaměřená na modernizaci železničních vozidel zavedla přísná opatření: rozdělila směny, lidé se nepotkávají při obědech ani v šatnách, řidiči kamionů mají extra záchody, aby nevstupovali do areálu. Díky tomu nemusela omezit výrobu. „Dál jedeme naplno, jen nás to stojí víc peněz na prostojích, dezinfekcích, kontrolách a podobně. Naposledy jsme instalovali automatickou kameru na měření teploty na vrátnici,“ sdělil ředitel Martin Vošta. Ztráty podle něj budou 1 až 1,5 milionu korun. Lidi ale firma nepropouští a ani to neplánuje. „Naopak, stále nabíráme,“ doplnil Vošta. Mikov a Narex, Mikulášovice

Světoznámý výrobce nožů a nářadí přerušil výrobu na začátku krize, brzy ji ale opět spustil. „Pořád však nejedeme na 100 procent, režim je přizpůsobený tomu, že došlo k výpadkům části odběratelů. Nechceme vyrábět na sklad,“ popsal mluvčí Bedřich Šetelina. K zásadní redukci personálu však nedošlo, skončili jen lidé nabraní na výpomoc. „Pokud by měla mít krize hlubší dopady, asi bychom museli redukovat stavy, ale teď to neplánujeme,“ dodal mluvčí s tím, že vyčíslit ztráty zatím ještě nejde. Mondi, Štětí

Provoz papíren se nezastavil, firma jen zavedla hygienická opatření a někteří lidé pracovali z domova. „Díky tomu jsme mohli dostát závazkům, které máme vůči zákazníkům i městu Štětí, pro něž zajišťujeme dodávky tepla a čištění odpadních vod,“ sdělila mluvčí Marcela Hucanová s tím, že ekonomické dopady ještě vyčíslit nelze. Firma nepropouštěla. „Naopak, připravujeme náborovou kampaň cílenou i za hranice regionu,“ dodala.