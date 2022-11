Dobročinné organizace vydávají potravinové balíčky stále více lidem

„Základní balíček, který poskytujeme lidem v těžké sociální situaci, obsahuje hlavně trvanlivé potraviny, konzervy, paštiku, rozpustné polévky, těstoviny, rýži, popřípadě nějaké pečivo,“ říká sociální pracovnice Naděje ve Štětí Vanda Krčulová, když ve skladu připravuje potraviny pro klienta.

Každý týden takto pomůže asi 25 žadatelům, kteří si pro výpomoc přicházejí do kanceláře v centru města. Počet lidí, kteří tuto službu vyhledávají, stále stoupá. „V poslední době přibývá asi pět nových žadatelů za měsíc,“ doplňuje její kolegyně Eva Šantín.

Potravinové balíčky nabízejí také v Roudnici nad Labem. „Lidé přicházejí většinou jednou za čtrnáct dní, ale když je někdo ve složité situaci, můžeme mu balíček udělat i každý týden,“ říká Adéla Navrátilová, sociální pracovnice roudnické Naděje. Také ona pomůže každý týden asi třiceti žadatelům.

„Pomáháme lidem, kteří se nacházejí v těžké životní situaci, jako jsou samoživitelky, které přišly o bydlení, nebo osoby bez přístřeší. V poslední době přibývají lidé, kteří jsou zadluženi, protože nejsou schopni splácet drahé energie,“ vysvětluje Navrátilová.

Se zvyšujícím se počtem žadatelů se vyrovnávají i v teplické sociální službě Květina. „Řada lidí během minulých dvou let přišla o práci a nyní přibývá těch, kteří se následnou ztrátou bydlení ocitli na ulici,“ popisuje vedoucí terénního programu Barbora Vernerová.

Nárůst počtu lidí, kteří byli ještě nedávno slušně situovaní, pozorují i ve Štětí. „Do problémů se v době stoupající inflace dostávají už i lidé ze střední třídy,“ podotýká vedoucí terénního programu Naděje ve Štětí David Hájek.

Další skupinou lidí, jež nyní potřebuje potravinou výpomoc, se stávají senioři. „Výrazně jich přibývá už od doby covidu. Před pěti lety jsme neměli žádné a dnes již tvoří více než třetinu našich klientů,“ uvádí Vernerová.

V poslední době senioři dokonce převažují mezi lidmi, kterým potraviny vozí mobilní tým roudnické Naděje. „Jde zejména o ty, kteří zůstali sami a po zvýšení cen energií jim nezbývají peníze na potraviny,“ upřesňuje Navrátilová.

Nejde jen o potraviny

Pomoc, kterou sociální pracovníci seniorům nabízejí, se však neomezuje jen na výdej potravin. „Pomáháme jim také například s výběrem dodavatelů energií, sestavováním finančních plánů a radíme jim, jak mohou ušetřit,“ vysvětluje vedoucí roudnické Naděje Josef Průša.

Řada seniorů si však do charitativních organizací pro pomoc nepřijde. „Snaží se to řešit sami a nikoho o pomoc nežádají. Ale to je často přivede až do dluhů,“ vypráví Navrátilová s tím, že o seniorech v nouzi se nejčastěji dozvídají od někoho, kdo je osobně zná.

Do mostecké charity tolik seniorů nepřichází. „Máme však specifické skupiny, které potravinovou výpomoc potřebují, například oběti domácího násilí. Když se totiž odtrhnou od agresora a přestěhují do nového bydlení, schází jim příjem a chybějí potraviny,“ upozorňuje Petr Fadrhons, zástupce ředitelky mostecké charity.

Potraviny pro pomoc potřebným charitativní organizace získávají z několika zdrojů. „Na jaře a na podzim se účastníme národní potravinové sbírky, při níž nám lidé nakupující v supermarketech darují potraviny. Dvakrát ročně dostáváme trvanlivé potraviny a hygienické prostředky v rámci projektu ministerstva práce a sociálních věcí a další získáváme od potravinové banky,“ říká vedoucí roudnické Naděje Josef Průša.

„Uvítali bychom však větší pravidelnost. Nikdy totiž nevíme, kdy co dostaneme, a špatně se nám proto plánuje, jak můžeme s potravinami disponovat a kdy s nimi musíme šetřit,“ dodává Průša.

Často se charitativní organizace potýkají s nedostatkem. „Jídlo z potravinové banky využíváme především pro klienty na tzv. krizovém lůžku. Těch však hodně přibývá. Takže do doby, než proběhne listopadová potravinová sbírka, uživatelům z ulice potravinové balíčky nevydáváme, protože už nic nemáme,“ podotýká Zuzana Lešková, vedoucí ústeckého centra krizové intervence Spirála.