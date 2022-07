Uprchlíků přichází stále méně, ústecké centrum pomoci zřejmě brzy skončí

„Uprchlíků přichází už málo, proto řešíme, zda ještě mít denně nasazen celý štáb. Do 15. srpna bychom měli vyhodnotit, stejně jako ostatní kraje, zda budeme KACPU dál provozovat. Jeho provoz stále financuje pouze kraj, nikdo nám to neproplácí. Pokud už nebude třeba, musí ministerstvo vnitra rozhodnout, zda by se o uprchlíky staral jeho odbor azylové a migrační politiky. Nicméně počítáme s tím, že v srpnu bude ještě centrum fungovat,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Kraj podle něho poskytovatelům ubytování pro uprchlíky vyplatil už 54 milionů korun, ale od ministerstva financí dostal jen 9 milionů. Provoz KACPU pak stál dalších několik milionů.

Zatímco na začátku provozu přijímalo centrum od 90 do 300 uprchlíků denně, v poslední době jich je 100 za týden. Tehdy fungovalo 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, nyní slouží už jen v pracovních dnech. Pro ty, kteří přijedou o víkendu, zde funguje stálá služba a mohou se zde najíst a přespat do pondělí, než se KACPU opět otevře.

V posledních týdnech navíc přicházeli mnozí lidé s dvojím občanstvím. Ve chvíli, kdy úřady potvrdí, že mají kromě ukrajinského i maďarské, jim však není poskytováno ubytování ani finanční příspěvky, neboť mají občanství v zemi, která je bezpečná.

I když je nově příchozích uprchlíků méně, například ústecký hotel Vladimir je stále obsazen. „Odjelo jich 110, nyní je 16 lidí na dovolené, ale vrátí se, protože nemají kde bydlet, jejich domy na Ukrajině jsou zničené. A noví lidé stále přicházejí z celé Ukrajiny,“ sdělil místostarosta ústeckého centrálního obvodu Karel Karika (PRO! Ústí).

V hotelu je stále k dispozici oblečení i řada dalších věcí, i když Češi už toho tolik jako na jaře nepřinášejí. „Oblečení mám plné dva sklady, sháním vše po zkrachovalých obchodech. Teď budu oblečení posílat i na Ukrajinu,“ podotkl Karika.

Práci zatím našlo v kraji 3 356 občanů Ukrajiny a dalších 492 vedou úřady jako uchazeče. Už také proběhly zápisy do škol, předškolních dětí je zaevidováno asi 50 procent a žáků základních škol 80 procent proti minulému školnímu roku. Zatímco v něm do školek chodilo 413 dětí, od září je jich přihlášeno 251, ve školách je poměr 2 740 a 497 dětí.

„To ale neznamená, že nemají zájem, možná už tu děti ani nejsou. Stále nemáme podchyceno, kolik Ukrajinců v kraji je. Víme jen, kolik jich tu je evidovaných, ale nevíme o jejich pohybu,“ poznamenal Schiller.