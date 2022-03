S výbavou pro kolegy do Kyjeva, s běženci zpět. Pomoci se musí, říká lékař

Před pár dny jste se vrátil z Ukrajiny. Připouštěl jste si nebezpečí situace vydat se do válkou zasažené země?

Takhle jsem to vůbec nebral. Od začátku války na Ukrajině jsme zásobováni informacemi, jak to tam vypadá, a chtěl jsem si udělat obrázek sám. A pomáhat mi přijde normální. Na sociálních sítích jsem vyhlásil sbírku hlavně zdravotnického materiálu. Část pomoci jsme chtěli rozdělit vojákům, část civilistům.

Kam konkrétně jste měli namířeno?

Co nejblíž k válečné zóně. Jeli jsme přes Polsko do Lvova. Tam lékaři naši pomoc nepotřebovali, jeli jsme tedy do Rivne a odtud pak dál do Žytomyru a pak jsme pokračovali směrem na Kyjev. Chtěli jsme dojet co nejblíž frontě, kde bychom zdravotnický materiál odevzdali, a taky jsme chtěli nabídnout pomoc lékařům co nejblíže frontové linii.

Jaká byla cesta?

Tam vcelku bez problémů. Po cestě jsme museli projíždět přes kontrolní stanoviště domobrany, policie a vojska, ale měli jsme propustky pro vstup do válečné zóny. Ke Kyjevu jsme se dostali poměrně blízko, na Rusy jsme koukali dalekohledem. V Žytomyru byly velké silniční zátarasy, všude kontroly. Cestou jsme potkávali hodně vojenské techniky. V doprovodu vojenského lékaře jsem se podíval i přímo do města. Ta představa, že když jdu ven, automaticky beru zbraň a čtyři zásobníky, není příjemná.

Jak to vypadá ve městě, kde se válčí?

Je znát odliv lidí, hlavně ve větších městech. Ale není to tak, že v ulicích nejsou žádní civilisté. Potkávali jsme ženy i muže. Spousta žen odjet nechce. Lidi jsou neuvěřitelně motivovaní bojovat. Asi i je samotné překvapilo, že nepadli během dvou dnů. Bojový duch je tam ohromný.

Využili v některé nemocnici vaši nabídku pomoci?

Ne, Ukrajinci dělají, co můžou, myslím, že to zvládají. Mají svoje paramediky, tedy záchranáře, kteří dokážou pacienty ošetřit na místě podobně jako lékař. Mám ale telefonní čísla na tamní lékaře, a když budou potřebovat, rád pojedu pomoci.

Cesta zpátky proběhla také bez problémů?

Před hranicemi do Polska u Przemyslu stála minimálně desetikilometrová fronta aut, lidé čekají, až na ně přijde řada, žijí ze zásob, které mají s sebou. Ve frontě k hranici jsme resuscitovali paní, která zkolabovala. Podařilo se nám ji oživit a předat ukrajinským lékařům. Na polské straně asi pět kilometrů od hranic jsme navštívili tábor pro běžence, jemuž se říká „hala kyjovska“. Sem jsou dopravováni uprchlíci autobusy od polské celnice. Byla tam polní lehátka, vždy dvě vedle sebe, lidé dostali jídlo, pití, čisté teplé deky. Lidé utíkají ze své země jen s jednou taškou, dva dospělí a tři děti, každý jen jednu tašku, víc toho nepoberou.

Všiml jste si na hranicích lidí, kteří nabízejí uprchlíkům dopravu a pak od nich inkasují peníze?

To jsme nezažili. Co jsem viděl, nemyslím si, že by to přímo na hranici někoho nechali dělat. Byl tam dostatek policistů i hasičů. Stát se samozřejmě může všechno, ale nemyslím si, že třeba nějak masivně lákají ukrajinské ženy do nevěstinců.

Vím, že jste k nám přivezl a ubytoval ženy a děti.

V uprchlickém táboře jsem zažil velmi emotivní chvíle. Představte si, že jsou vaše ženy a děti v cizí zemi a nevědí, kam a s kým pojedou. Stačilo napsat na papír „Czech“ a sedmičku a během pár minut jsme měli rodinu, dvě mladé ženy s dětmi a jejich babičku.

Jak se jim u nás líbí? A domluvíte se?

Ubytoval jsem je na chalupě, první noc říkali, že jim byla zima. Bydleli v paneláku na kyjevském předměstí a říkali, že doma měli vytopeno na 27 stupňů. Mluvíme spolu anglicky nebo polsky. Ukrajinština a polština jsou si podobné.

Mají ženy představu, co s nimi bude dál?

Nevědí, zatím si myslí, že to přejde a brzy se vrátí domů. Od prvního dne chtěly práci, nechtějí žít na dluh, nechtějí být někomu vydány na milost a nemilost. Jedna je učitelka informatiky, druhá měla nehtové studio a třetí pracovala v administrativě na letišti. Říkají, že vezmou jakoukoli práci, klidně půjdou do fabriky. Asi budou mít problém se domluvit, ale když jim to na pracovišti někdo ukáže a zaučí je, zvládnou to. Chtějí to zvládnout.

Chtějí se učit česky?

Zatím to neřeší, nepočítají, že tu zůstanou delší dobu. A předpokládají, že když se s nimi domluvím já, tak to nějak bude fungovat. Jejich přání je pracovat tady, ale jakmile bude možné se vrátit domů, vrátí se.

Jel byste na Ukrajinu znovu?

Jistě. Máme už poptávku z ukrajinské strany, jestli bychom neodvezli asi 15 dětí i s maminkami z ozdravovny. Sháním pro ně ubytování. Poptal jsem nějaká zařízení, zatím jsem se ale s nikým nedomluvil. Budu shánět dál. Pokusím se je převézt sem. Ženám a dětem je třeba pomoct.