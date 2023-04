Kraj chce lákat učitele na příspěvek 200 tisíc. Málo, míní šéfka platformy

Příspěvek je novinkou, podobné „motivace“ byly dosud obvyklé hlavně ve zdravotnictví, kde v určitých oborech a v oblastech, kde je lékařů nedostatek, dosáhly vyšších statisíců. Peníze jsou určeny pro absolventy, pedagogy, kteří sbory opustili, či pro ty, kteří splní podmínky a chtějí učit.

„Často hovoříme o zdravotnickém personálu, který je motivován náborovými příspěvky, ale v kraji nám chybí i učitelé na středních školách, ale i na základních,“ uvedla krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková. „Musíme proto přijít s čímkoli, co pomůže učitele získat. Myslím, že například pro absolventy pedagogických fakult to může být zajímavé,“ doplnila radní.

V Ústí nad Labem je velká pedagogická fakulta, řada studentů dojíždí z jiných krajů, ale po absolvování „mizí“ z regionu.

Po zdravotnictví je tak oblast školství dalším oborem, kde se kraj snaží zlepšit složitou personální situaci. Pro studenty medicínských oborů pravidelně vyhlašuje dva stipendijní programy. Jeden pro studenty všeobecného lékařství, budoucí zubaře a farmaceuty, druhý pro nelékařské pracovníky.

„Program lékaři je vyhlašován už od roku 2015,“ poznamenala mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

O náborový příspěvek bude možné žádat od 1. srpna, žadatelem je škola, která učitele přijme. „Podmínkou podle nastavených pravidel je, že učitel musí zůstat ve škole minimálně tři roky, částka mu bude vyplacena ve dvou částech,“ uvedla Jindra Zalabáková s tím, že kraj na náborové příspěvky vyčlenil čtyři miliony korun.

Jestli náborový příspěvek bude pro absolventy pedagogických fakult motivační, si není jistá předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. „V dnešní době je to relativně málo peněz. Daleko více fungují například pobídky na zajištění bydlení než jednorázová akce. Obecně to nedostatek učitelů neřeší, jenom si je přesouváme z kraje do kraje,“ je přesvědčena Mazancová.

„Myslím, že by kraj měl spíš apelovat na to, aby pedagogická fakulta ústecké univerzity fungovala mnohem líp, než funguje teď,“ dodala s tím, že je nutné dát budoucím učitelům perspektivu, že se po škole slušně uživí. „Pokud tomu tak nebude, bude učitelů stále málo,“ míní Petra Mazancová.

Že náborový příspěvek naopak může „přitáhnout“ do škol další učitele, je přesvědčena ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov Hana Kutáková, „Myslím, že pro mladou generaci náborový příspěvek částečná motivace je. Důležité ale je, aby noví učitelé zůstali na škole i po uplynutí doby, kdy tady museli kvůli náborovému příspěvku zůstat,“ poznamenala.

Jako jednu z možností jak do kraje dostat více učitelů vidí motivační příspěvek i ředitelka gymnázia v Děčíně Lenka Holubcová. „Každá aktivita, která pomůže získat nové učitele je přínosná. Sehnat učitele s aprobací matematika, fyzika, chemie je těžké,“ uvedla.

Pokud se ale budou zvyšovat platy v dalších sektorech a školství zůstane stranou, jak je avizováno, bude podle ředitelky problém sehnat učitele i dalších předmětů.