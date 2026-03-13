V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují tepličtí kriminalisté. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v očích. Při čtvrteční domovní prohlídce se v mrazáku našlo více než sto mrtvých koťat.

Chovatelku policie zadržela, vyšetřovatelé ve věci provádějí další procesní úkony, uvedla policie na síti X.

Podrobnosti připravujeme.

