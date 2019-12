V Tušimicích funguje největší baterie v Česku, pomůže stabilizovat síť

Testovat se bude poskytování různých typů podpůrných služeb pro společnost ČEPS, která zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy v republice.

S plánovaným větším využíváním obnovitelných zdrojů je totiž potřeba zajistit i plynulé poskytování energie a stabilizovat její množství v síti i v případech, kdy dojde k rozdílu mezi její výrobou a momentální spotřebou.

Na výzkumném projektu se podílí i elektrárenský gigant ČEZ, jenž provozuje tušimickou uhelnou elektrárnu, a ministerstvo průmyslu.

„Je to krok do nové éry energetiky. Přípravy projektu začaly už v roce 2017. Test potrvá zhruba tři roky, ale klíčové výsledky by měly být známé už během příštího roku,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

„Během následujícího roku chceme vyzkoušet některé režimy provozu a zároveň se připravujeme na spuštění úpravy pravidel pro provozování přenosové soustavy,“ dodal Durčák.

Bateriový kontejner o délce 12 metrů má mít minimálně desetiletou životnost. Při svém maximálním výkonu dokáže do sítě dodávat energii zhruba 45 minut.

Při běžném výkonu by dokázal zajistit dodávky elektrické energie po celý den dvěma stům rodinným domům. Jeho nabíjení, také při maximálním režimu, trvá 45 minut.

Bateriový systém není v Česku úplnou novinkou. Jedinečné je jeho testování pro využití stabilizace sítě. Již v tuto chvíli má ČEZ v plánu budování dalších velkokapacitních bateriových úložišť.