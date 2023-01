Na cestě se Třemi králi. Malí skauti prošli hospodu a ochránili elektřinu

15:56

Příjemná procházka pro dobrou věc. Tak by se dala shrnout cesta skautů při Tříkrálové sbírce v Třebušíně na Litoměřicku. Zavítali do desítek domácností i mezi štamgasty do hospody. Všude se setkali s pozitivní odezvou. Redaktor MF DNES vyrazil do terénu s nimi.