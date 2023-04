Teplický developer má zbourat nelegálně stavěná patra na bytových domech

Na nelegální stavbu upozornili úřad obyvatelé z okolí. Nelíbilo se jim, že dům s téměř šedesátkou bytů jim bude bránit ve výhledu na panorama Krušných hor.

Podle schválené projektové dokumentace je ze tří rozestavěných domů postavený jenom jeden, u dalších dvou nemělo být sedmé nadzemní podlaží, tedy šesté patro, vystavěné na celé ploše domu, ale pouze na jedné třetině.

„Z obhlídky stavby je patrné, že stavebník tato nejvyšší patra vystavěl nad celým půdorysem objektu a chce je celé využívat k bydlení,“ uvedl primátor Jiří Štábl (ANO), který se spolu s pracovníky stavebního úřadu kontroly zúčastnil.

Proč se společnost rozhodla bytové domy postavit o jedno patro vyšší, aniž by na to měla povolení, má prostý důvod – o byty na Nové Vsi je zájem a Třešňák toho chtěl využít.

„Je to naše chyba, jde to za námi. Je to v rozporu se stavebním povolením,“ uvedl na konci března Jaroslav Třešňák s tím, že udělali dodatečnou změnu ve stavbě, ale příslušný stavební úřad o tom neinformovali. „Nařídí odstranění, a pak se to zase povolí,“ věřil.

Stavební úřad teď v souladu se stavebním zákonem zahájil řízení o odstranění té části podlaží, na kterou firma nemá povolení. „Navíc musí provést hydroizolaci střech v nezbytném rozsahu tak, aby zabránil zatékání vody do objektu,“ popsal mluvčí teplické radnice Robin Röhrich.

Aktuální vyjádření Jaroslava Třešňáka, který stojí v čele holdingu JTH se redakci nepodařilo získat. Podnikatel jen sdělil, že je pracovně v Londýně a ozve se po návratu. Jeho společnost nicméně může do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení stavby. Jestli ho skutečně získá, není v tuto chvíli jasné.