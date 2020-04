Mohlo by chodit víc mužů, říká koordinátorka o testování v Litoměřicích

Kolik jste tedy zatím otestovali lidí?

Ve čtvrtek to bylo něco přes pět set. Byli jsme z toho čísla celkem nadšení. Otestovali jsme každého, kdo přišel do stanu. Samozřejmě nedokážu říct, jestli jsme vyšetřili úplně každého, kdo se rozhodl přijít, protože někdo mohl odejít dřív kvůli dlouhému čekání ve frontě. Ta tu včera byla opravdu dlouhá. Nápor sice nebyl takový, jako v jiných městech, ale dost lidí tu čekalo už před začátkem testování. K večeru se situace postupně uklidňovala. Dnes už je to úplně jiné.

Jaká jsou zatím čísla za dnešek?

Ke dvanácté hodině jsme evidovali 200 otestovaných, přičemž čas mezi osmou a desátou je vyhrazený pro lidi starší 60 let. Pak mohou začít chodit lidé od 18 do 59 let. Fronta tu není žádná. Odběry běží naprosto plynule.

Obáváte se úpadku zájmu?

Víte, byla by obrovská škoda, kdyby se nevyužil potenciál a možnost té studie, zda se lidé setkali s nákazou novým typem koronaviru. Snad se lidé po včerejšku, kdy se všude informovalo o masivních frontách, neobávají dlouhého čekání a s tím spojené možné nákazy. Dodržují se tu veškerá bezpečnostní opatření a nikdo se nemusí ničeho bát.



Jaká je docházka z pohledu věkových skupin? Převažuje některá výrazně?

Musím, že je to rozdělené rovnoměrně, což považujeme za velmi pozitivní. I když - možná by mohlo chodit trochu víc mužů, to je pravda.

Může za vámi přijít i někdo, kdo není vyloženě z Litoměřic?

Ta studie je určená pro Litoměřice, ale když přijde někdo z okolí, tak ho otestujeme také.

Kolik lidí již mělo pozitivní test na přítomnost protilátek?

Omlouvám se, ale takovou informaci nemohu poskytnout.