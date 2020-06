Do nastavené ceny testů na covid-19 se nevejdeme, stěžují si nemocnice

Na laboratoře se obracejí i firmy, které potřebují otestovat zaměstnance ze zahraničí. Vždy je nutné se předem objednat. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví je od poloviny května cena testů, která se do té doby pohybovala od 2 do 3 tisíc, maximálně 1 674 korun.

Tato suma ovšem začíná být pro laboratoře problém a příští týden ji zřejmě například zvýší ústecká soukromá laboratoř Diagnostika. V žatecké nemocnici dokonce testování pro samoplátce ukončili několik dní po nastavení cen. Nevyplatilo se.

„Do nastavené ceny se nevejdeme. Nemáme vlastní akreditovanou laboratoř, testy pro nás dělají tři laboratoře a cena je od 1 650 do 1 670 korun. K tomu je nutné připočítat hodinu práce sestry, která musí vše zaevidovat a vyřídit. A jsme na částce 2 500 korun. Jinak to neumíme,“ popsal Jindřich Zetek, ředitel žatecké nemocnice, kde za tři dny otestovali přibližně 45 samoplátců.

Na soukromou ústeckou laboratoř Diagnostika se každý den obrátí 50 až 60 lidí. Za test zde zájemci zaplatí 1 650 korun, i s odběrem vzorku je to o 50 korun více.

„Je to na hraně. V ceně není vůbec zohledněna administrativa a vše, co je s tím spojené. Asi administrativu zpoplatníme zvlášť,“ zmínil Josef Ondřej, vedoucí laboratoře.

Pokud by podle něj ve stanovené ceně byl jen odběr a vyšetření, ještě by to šlo. „Ovšem není v tom zahrnuta práce za vydávání certifikátů, hlášení výsledků na epidemiologii, oznámení výsledků telefonicky i předání do ruky testovaných lidí. O ceně se nyní bavíme a hodláme ji změnit příští týden,“ sdělil Ondřej.

Zatím laboratoř vše propočítává a maximální cena by měla být asi dva tisíce korun. Zatímco v dubnu Diagnostika testovala stovky lidí, dnes jich jsou desítky. „Nejvíce přicházejí pendleři, kterých je tak třicet denně. Občas se na nás obrátí firma, která zaměstnává cizince a potřebuje pro ně na překročení hranic certifikáty,“ přiblížil Ondřej.

V posledních třech týdnech se mezi těmito testovanými neobjevují pozitivní případy. „Byl pouze jeden, který přišel na vyžádání lékaře a jeho pozitivní test se dal čekat, protože stejný měl i první,“ poznamenal vedoucí soukromé laboratoře.

Cenu testování upravila také Krajská zdravotní

Cenu za test upravila také Krajská zdravotní (KZ). Zájemci se mohou nechat otestovat ve všech jejích pěti nemocnicích – tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Zatímco od 15. května byla cena za vyšetření snížena na ministerstvem přikázaných 1 674, nyní vyšetření na onemocnění covid-19 stojí 1 756 korun.

„Cena ale i nadále zůstává na státem regulované úrovni, doplnili jsme ji o 82 korun za odběr vzorku. Vyšetření pro nás nejsou ztrátová,“ uvedl ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Laboratoře KZ neprovádí testy jen pro samoplátce, ale zejména pro pacienty svých nemocnic. Ovšem ani zájem obyvatel regionu, z nějž stovky dojíždějí za prací do zahraničí, není nezanedbatelný.

„Za celý minulý týden navštívilo kvůli testům odběrová místa v nemocnicích celkem 1 588 samoplátců. Pozitivní test byl prokázán u osmi lidí,“ podotkl Fiala.

Zájemce testuje i laboratoř v ústeckém Zdravotním ústavu, cena je 1 756 korun včetně odběrového materiálu a poplatku 82 korun.

Optimální cena je 2 100 korun, říká šéf imunologie

„Ač neradi, musíme se řídit výnosem ministerstva zdravotnictví. Bavil jsem se o tom i s Romanem Prymulou a i podle něj by nejnižší cena měla být dva tisíce korun,“ řekl Vlastimil Král, šéf imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu.

„Nikdo nevzal v úvahu, že je s tím spojena velká administrativa a provoz vyžaduje ochranné pomůcky, které jsou drahé. Navíc náklady na vyšetření se liší podle použitých metod,“ dodal Král. Podle něj je optimální cena 2 100 korun.

Zatímco před měsícem zde dělali i 270 testů, nyní je to mezi 50 až 100 testy za den.

„Stále testujeme pacienty pro infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a nyní v rámci chytré karantény i všechny kontakty infikovaných lidí. Máme odběrové místo i v Liberci a příští týden budeme testovat i 400 zahraničních zaměstnanců pro jednu libereckou firmu. Samozřejmě se na nás obrací i pendleři,“ vysvětlil Král.